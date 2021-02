La mise à jour Android 11 atteint les unités Samsung Galaxy A51 en Inde

Plus tôt ce mois-ci, Samsung a commencé à envoyer la mise à jour de One UI 3.0 basée sur Android 11 aux unités Galaxy A51 vendues en Russie. Ce n’était inévitablement qu’une question de temps avant que la mise à jour ne soit diffusée dans plus de pays et de territoires, et aujourd’hui, elle atteint l’Inde.

La nouvelle version pour les unités indiennes a été capturée sur quelques pages de micrologiciel dédiées à Samsung, le nouveau numéro de version se terminant par DUB1 et le niveau de correctif de sécurité de février 2021 inclus pour faire bonne mesure.

Le déploiement en direct devrait commencer à tout moment maintenant, puis à partir du moment où il faudra au moins quelques jours pour atterrir progressivement sur toutes les unités A51 vendues en Inde.

