La semaine dernière, le Sony Xperia 1 II a commencé à recevoir la mise à jour d’Android 11 à Taïwan, et aujourd’hui, la nouvelle version a déjà voyagé jusqu’en Europe.

Les rapports sur Reddit mentionnent que cette mise à jour est en baisse en France et au Royaume-Uni. Sony avait promis de déployer Android 11 sur les unités Xperia 1 II à travers le monde d’ici la fin de l’année, et nous y voilà.

La version en cours de déploiement est 58.1.A.0.926 pour Vodafone UK, légèrement différente de la version du logiciel taïwanais qui était 58.1.A.0.921. Cependant, les modèles français reçoivent également la version 921. Vous regardez un téléchargement de 985 Mo t0 991 Mo en direct lorsque cela arrive sur votre appareil.

Il y a un tas de nouvelles fonctionnalités auxquelles vous pouvez vous attendre de la nouvelle mise à jour, en plus de tous les avantages que Google a emballés dans Android 11. L’application Cinema Pro ajoute la prise en charge de la vidéo 4K HDR 120fps, l’application Photo Pro ajoute un nouveau mode MR pour définir et enregistrer options fréquemment utilisées, prise en charge de la double veille double SIM 5G + 4G, prise en charge des options personnalisées pour BatteryCare (de 80% à 90%), enregistrement d’écran ajouté à la barre de notification, et Wi-Fi et point d’accès peuvent être utilisés en même temps .

