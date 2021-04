Le Samsung Galaxy A52 (la version 4G) reçoit des mises à jour dans quelques régions, le modèle 5G reçoit également un nouveau micrologiciel. Le contenu de ces mises à jour diffère – celles du Royaume-Uni et de l’Inde se concentrent sur le correctif de sécurité pour la plupart, celle d’Indonésie contient plus d’améliorations.

Vous pouvez trouver le journal des modifications pour le firmware indonésien ici. Le point culminant est une mise à jour de l’application appareil photo, qui améliore la qualité de l’image et peaufine l’expérience globale. De plus, le mode Portrait bénéficie désormais des effets High-Key mono, Low-Key mono et Backdrop, qui remplacent l’arrière-plan. Ces modes sont présentés sur les appareils haut de gamme tels que le Note20 Ultra et la série S21.

Il y a plus. La mise à jour, A525FXXU1AUD2, améliore également la qualité des appels et la stabilité de l’écran tactile. Et, bien sûr, il inclut un nouveau correctif de sécurité, le 1er avril. Il s’agit d’une mise à jour assez petite, un peu plus de 400 Mo.

le mise à jour pour l’Inde ne contient que le correctif de sécurité et pourtant sa taille dépasse 700 Mo.

Le Galaxy A52 5G fait l’objet d’une mise à jour au Royaume-Uni. Il manque la caméra et quelques autres améliorations, bien que les utilisateurs devraient avoir une expérience plus stable (en plus du correctif de sécurité du 1er avril).

