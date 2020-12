La dernière mise à jour du titre pour FIFA 21 semble se concentrer sur la tentative de nerf des croisements, tout en augmentant l’efficacité des interceptions et en améliorant la logique des arbitres.

Dans la précédente mise à jour du titre FIFA 21, Title Update 6, EA SPORTS s’est concentré sur le nerf des mouvements de compétences surpuissants, y compris les étapes, et ils ont continué à essayer de nerf des options d’attaque surpuissantes dans leur dernière mise à jour, Title Update 7.

Dans les notes de mise à jour de la mise à jour du titre 7, que vous pouvez voir dans son intégralité ci-dessous, EA SPORTS a déclaré avoir apporté des modifications qui « réduisaient la vitesse à laquelle la balle se déplace lors de l’exécution de croisements Driven ou Driven Ground », tout en effectuant des changements qui « diminution de la précision d’une volée si le ballon atteint le tireur à grande vitesse ».

Ces deux changements combinés devraient rendre plus difficile pour les joueurs de FIFA 21 de marquer des centres entraînés dans le jeu, qui est l’une des méthodes d’attaque actuelles les plus efficaces. De plus, EA SPORTS a également amélioré la logique des interceptions dans cette mise à jour, ce qui devrait rendre encore plus difficile la recherche du fond du filet, faisant pencher la balance vers l’aspect défensif du jeu.

Il y a d’autres changements majeurs dans d’autres aspects et modes de jeu dans FIFA 21 dans la dernière mise à jour, notamment l’amélioration de la logique des arbitres, les interceptions, les modifications apportées aux faux coups, d’autres changements de gameplay, FIFA Ultimate Team, Volta Football, le mode Carrière et certains changements audio et visuels. aussi.

Voici les notes de mise à jour complètes confirmées pour la mise à jour 7 du titre FIFA 21, qui est maintenant en ligne sur PC, bientôt disponible sur Xbox et PlayStation.

