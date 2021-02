La mise à jour 21H1 de Windows 10 est plus importante qu’on ne le pensait initialement

Depuis la sortie initiale de Windows 10 2015, Microsoft a maintenu un cycle de mise à jour semestriel régulier pour son système d’exploitation de bureau. La plupart des nouvelles fonctionnalités arrivent généralement à la fin du printemps, tandis que la mise à jour d’automne est généralement réservée aux changements en coulisse.

Cela semble bouleversé en 2021, avec une mise à jour majeure de « Sun Valley » devrait arriver dans le créneau habituel d’octobre de Microsoft. La mise à jour 21H1 aurait été assez mineure depuis un certain temps maintenant, mais nous ne devrions pas négliger certaines nouvelles fonctionnalités à venir dans la première moitié de l’année.

Dans un article de blog présentant la mise à jour 21H1, le responsable de la maintenance et de la livraison Windows de Microsoft, John Cable, a déclaré qu’elle inclurait un «ensemble de fonctionnalités améliorant la sécurité, l’accès à distance et la qualité». Les changements semblent avoir été éclairés par les commentaires des utilisateurs, Microsoft se concentrant « sur les principales expériences sur lesquelles les clients nous ont dit qu’ils comptaient actuellement ».

En d’autres termes, Microsoft utilise la mise à jour pour améliorer les outils de travail à distance que beaucoup d’entre nous utilisent quotidiennement. Le changement le plus notable est la prise en charge de plusieurs caméras dans Windows Hello. Beaucoup d’entre nous utilisent notre visage pour se connecter à notre PC ces jours-ci, mais si votre ordinateur portable dispose d’une webcam intégrée prenant en charge le déverrouillage du visage, il n’existe actuellement aucun moyen facile de définir une caméra externe par défaut. Cela devrait changer dans la mise à jour 21H1, l’option devenant disponible dans les paramètres.







Les goûts de la Logitech StreamCam pourront bientôt être utilisés comme caméra par défaut pour Windows Hello. Image: Logitech



Le logiciel antivirus Defender de Microsoft bénéficiera également de certaines améliorations de performances, notamment des temps d’ouverture de documents plus rapides. Cela devrait permettre une protection en temps réel plus efficace. L’autre changement important viendra du côté de la gestion, avec Microsoft Service de stratégie de groupe Windows Management Instrumentation (WMI) (GPSVC) mis à jour pour prendre en charge les scénarios de travail à distance.

De plus, si vous venez de la version 2004 (mai 2020) ou 20H2 (octobre 2020), l’installation de la mise à jour sera beaucoup plus rapide que d’habitude. Dans le même article de blog que ci-dessus, Cable dit qu’il « sera livré de manière optimisée en utilisant la technologie de maintenance ». Cela devrait aligner davantage les temps de téléchargement sur les mises à jour de sécurité mensuelles de Microsoft «Patch Tuesday».

Il est peu probable que ces changements transforment l’expérience de nombreuses personnes, mais ils offrent plus que ce qui est typique d’une mise à jour Windows 10 axée sur la sécurité, en particulier si vous utilisez une webcam externe.

La mise à jour 21H1 devrait arriver en juin 2021, bien que les membres du programme Windows Insider puissent télécharger une première version dès maintenant. Dirigez-vous simplement vers Paramètres> Mise à jour et sécurité> Programme Windows Insider et suivez les instructions pour commencer. Le canal bêta est recommandé à la plupart des utilisateurs, trouvant un équilibre entre l’obtention précoce des mises à jour et ne pas nuire aux fonctionnalités de votre appareil.

Comme évoqué ci-dessus, Windows 10 semble prêt pour sa plus grande mise à jour à la fin de 2021. En savoir plus sur la mise à jour de Sun Valley ici.