La mise à jour 19.0.0 du micrologiciel du commutateur est désormais disponible (MISE À JOUR)

MISE À JOUR : Nous avons entendu dire que cette mise à jour du micrologiciel pourrait causer des problèmes avec l’adaptateur de contrôleur GameCube. Il semble que l’appareil ne fonctionnera tout simplement pas tant que le Switch n’aura pas été redémarré. On ne sait pas à quel point ce problème est répandu, mais nous savons que ceux qui le rencontrent utilisent l’adaptateur de manette GameCube officiel de Nintendo et non une solution tierce.

MISE À JOUR 2: Plus d’informations sont arrivées sur la Ver. 19.0.0, et il semble qu’un autre problème touche certains propriétaires de Switch. Sur Reddit, certains utilisateurs de Switch se plaignent du fait que leur système ne passe pas correctement en mode veille, reste au chaud et constate une décharge plus rapide de la batterie lorsqu’il est joué à la main. Cela semble arriver à tous les modèles Switch, et Nintendo n’a pas encore commenté le sujet.