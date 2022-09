La mise à jour 12L d’Android apporte des améliorations à la barre des tâches, à l’écran partagé et à l’interface utilisateur de la série Galaxy Tab S8 de Samsung – Samsung Global Newsroom

La gamme de tablettes la plus grande, la plus audacieuse et la plus polyvalente de Samsung Electronics apporte plus d’utilité aux tâches quotidiennes grâce à son large écran et à ses fonctions flexibles et créatives. Désormais, avec les mises à jour 12L d’Android, l’expérience grand écran de la tablette phare est encore plus optimisée, avec des mises à jour à venir pour la série Galaxy Tab S8 et d’autres tablettes Galaxy1 peu après.

Un changement notable que la mise à jour 12L apportera à la série Galaxy Tab S8 est l’ajout d’une barre des tâches en bas de l’écran, rendant l’interface utilisateur de la tablette plus intuitive et conviviale que jamais. À l’avenir, les utilisateurs de la série Galaxy Tab S8 pourront profiter d’une commutation d’applications plus rapide et plus intuitive, de mises en page plus personnalisables, d’un multitâche sans friction et d’applications qui s’affichent mieux que jamais sur de grands écrans. L’affichage en écran partagé peut prendre en charge jusqu’à trois écrans, la barre des tâches peut être temporairement masquée pour une vue d’écran plus immersive, les notifications peuvent être glissées directement dans l’écran partagé et toutes les applications peuvent être affichées dans une disposition de style grille, pour n’en nommer que quelques-uns. changements auxquels les utilisateurs peuvent s’attendre.

Lisez la suite pour en savoir plus sur la façon dont 12L place l’accessibilité et la productivité au premier plan de la série Galaxy Tab S8.

Le multitâche simplifié grâce à la barre des tâches

Besoin d’accéder à des articles et des vidéos en même temps ? Vous souhaitez effectuer une recherche dans votre galerie de photos tout en gardant un œil sur un fil de messages ? 12L rend la nouvelle barre des tâches améliorée de la série Galaxy Tab S8 plus élégante et plus réactive que jamais avec des capacités multitâches étendues. Personnalisez votre barre des tâches avec vos applications préférées et appuyez de manière transparente et rapide entre les sessions actives. La barre des tâches mémorise et affiche également vos deux applications les plus récemment utilisées à tout moment, de sorte que vous pouvez toujours reprendre facilement là où vous vous étiez arrêté.

Besoin d’afficher plusieurs applications à la fois ? Faites simplement glisser et déposez deux ou trois de vos applications clés depuis la barre des tâches pour diviser l’écran et voir les sessions d’application côte à côte. Vous pouvez également accéder à l’écran partagé en activant l’option “Balayer pour écran partagé” via Galaxy Labs, une fonctionnalité qui vous permet de balayer de la gauche, de la droite ou du bas de l’écran avec deux doigts pour ouvrir une nouvelle application en écran partagé. Pour revenir à l’écran d’accueil, appuyez simplement sur le bouton d’accueil dans la barre des tâches.

Guide étape par étape : accédez à Paramètres > Fonctionnalités avancées > Labos > Cliquez sur “Balayer pour écran partagé” pour activer la fonctionnalité.

Maximiser le potentiel d’écran partagé sur le grand écran de la série Galaxy Tab S8

La série Galaxy Tab S8 dispose d’un écran détaillé et spacieux et de nouvelles mises à jour permettent aux utilisateurs de l’optimiser et de le personnaliser au maximum, libérant tout le potentiel de productivité de leur tablette.

Que vous souhaitiez rester à jour sur une discussion de groupe tout en planifiant votre itinéraire vers la rencontre ou que vous souhaitiez travailler sur votre portefeuille d’investissement et vérifier les changements de cours des actions en même temps, il existe désormais plus de façons que jamais d’entrer et d’utiliser écran divisé. Lorsqu’une notification apparaît, les utilisateurs peuvent choisir d’entrer immédiatement en plein écran ou de faire glisser la notification à côté d’une application actuellement active pour entrer instantanément en mode écran partagé sans perturber ce qu’ils étaient déjà en train de faire.

Vous pouvez également utiliser votre barre des tâches pour enregistrer des groupes entiers d’activités en enregistrant votre App Pair préférée2 dans un dossier. Si une disposition d’écran partagé est utilisée pour rechercher un nouveau produit que vous envisagez d’acheter et qu’une autre disposition est dédiée à la planification de vacances, enregistrez les deux dispositions dans la barre des tâches en tant que paires d’applications distinctes et sautez entre elles à volonté.

L’affichage en écran partagé peut porter votre multitâche vers de nouveaux sommets en affichant jusqu’à trois applications à la fois, que les utilisateurs peuvent réorganiser et redimensionner pour s’adapter au mieux aux tâches sur lesquelles ils travaillent.

Guide étape par étape : ouvrez la paire d’applications (jusqu’à trois applications à la fois) > appuyez sur les trois points dans la bordure entre les applications > cliquez sur le symbole favori en forme d’étoile > ajoutez la paire d’applications à la barre des tâches

La nouvelle fonctionnalité Peek-Through rend les pop-overs transparents en cas de besoin

Les pop-overs sont puissants. Ils vous permettent de programmer des événements, de modifier des paramètres et plus encore, le tout sans changer d’écran. Parfois, cependant, vous avez besoin d’un coup d’œil rapide à votre application Samsung Calendar lors de l’ajout d’un événement ou d’un aperçu de votre liste de tâches lors de la rédaction d’un rappel, et les pop-overs peuvent parfois vous gêner.

Avec les dernières mises à jour,3 vous pouvez jeter un coup d’œil à travers vos pop-overs en touchant et en maintenant l’écran autour d’eux. Cela rendra les pop-overs temporairement transparents afin que vous puissiez voir le reste de l’application derrière eux. Ils réapparaissent dès que vous levez le doigt. Grâce à un simple toucher et maintenir, ce flux transparent vous permet d’avoir une vue d’ensemble lorsqu’il s’agit de faire de nouveaux plans et fonctionne également avec les applications Horloge et Rappel.

Guide étape par étape : Ouvrez votre calendrier/horloge/rappel Samsung > Planifiez un nouvel événement dans une fenêtre contextuelle > Touchez et maintenez l’écran à l’extérieur de la fenêtre contextuelle pour jeter un coup d’œil

Plus d’applications optimisées pour l’écran partagé pour une expérience de productivité satisfaisante

12L élargit la liste des applications tierces prises en charge sur la série Galaxy Tab S8 en permettant à toutes les applications de s’ouvrir dans une vue contextuelle ou une vue d’écran partagé, garantissant que les applications sont rendues proportionnellement et de manière optimale sur un écran plus grand.4

En plus des applications optimisées préexistantes, telles que Samsung Notes et Google Meet, 12L introduit une gamme plus large d’applications tierces qui sont également conçues pour évoluer et s’adapter à un écran plus grand. Dans les mois qui suivront la mise à jour 12L, les utilisateurs continueront de voir encore plus d’applications tierces optimisées pour des expériences de plus grande fenêtre. Qu’elles soient seules ou affichées en mode écran partagé, cette nouvelle interface utilisateur garantit que vos applications vous offrent une productivité maximale et tirent le meilleur parti de chaque centimètre de l’écran généreux de la série Galaxy Tab S8.

Guide étape par étape : accédez à Paramètres > Fonctionnalités avancées > Labos > Activez “Multi-fenêtres pour toutes les applications”.

1 Android 12L sera disponible pour les tablettes Galaxy, y compris, mais sans s’y limiter, les séries Tab S8, Tab S7, Tab S7 FE, Tab S6, Tab S6 Lite et Tab Active3.

2 App Pair prend en charge jusqu’à trois applications simultanément. La disponibilité des fonctionnalités peut varier selon l’application.

3 Options de pop-over d’aperçu disponibles avec la mise à jour One UI 4.1.1.

4 L’activation de Multi Window pour les applications tierces nécessite une activation via Labs. Veuillez consulter le guide étape par étape pour plus de détails.