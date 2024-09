La mise à jour 1.0.9.15179 de Black Myth: Wukong apporte des modifications d’équilibrage et corrige des bugs

Le développeur de Black Myth: Wukong, Game Science, a publié une nouvelle mise à jour pour le jeu d’action qui bat tous les records, qui apporte un certain nombre de modifications d’équilibrage et corrige des bugs.

La mise à jour 1.0.9.15179 de Black Myth: Wukong, qui pèse environ 1,7 Go, peut causer des problèmes avec les mods installés, a averti Game Science dans un article sur Vapeur« Nous vous recommandons de désinstaller les mods installés et de vérifier l’intégrité des fichiers du jeu avant de redémarrer le jeu », a ajouté le développeur. Les notes de mise à jour sont ci-dessous.

Plus tôt ce mois-ci, Hero Games, investisseur dans Game Science, a confirmé son intention de sortir une extension de style Elden Ring pour Black Myth: Wukong avant toute suite. Le jeu s’est vendu à 18 millions d’exemplaires en seulement deux semaines sur PC et PlayStation 5, générant plus de 700 millions de dollars de recettes à ce jour. C’est suffisant pour placer Black Myth: Wukong au même niveau que Grand Theft Auto 5 et Call of Duty: Modern Warfare 2 comme l’un des jeux les plus vendus de tous les temps, et constitue un retour étonnant pour un jeu dont le budget annoncé était de 70 millions de dollars sur six ans de développement.

IGN Critique de Black Myth: Wukong a donné une note de 8/10. Nous avons déclaré : « Malgré quelques problèmes techniques frustrants, Black Myth: Wukong est un excellent jeu d’action avec des combats fantastiques, des boss passionnants, des secrets alléchants et un monde magnifique. »

Le mois dernier, IGN a vérifié un e-mail envoyé par l’équipe marketing de Black Myth: Wukong Hero Games a déclaré aux créateurs de contenu qui avaient obtenu une clé Steam qu’ils ne devaient pas inclure de « propagande féministe » ou utiliser ce que l’on appelle des « mots déclencheurs » tels que COVID-19 dans leur couverture. À l’époque, Hero Games n’avait pas répondu à la demande de commentaires d’IGN sur la question. Game Science n’a pas encore répondu à Rapport précédent d’IGN compilant de nombreux commentaires sexistes faits par les fondateurs du studio et d’autres développeurs au cours de la dernière décennie.

Entre-temps, Black Myth : Le retard de Wukong sur Xbox est dû à un accord d’exclusivité avec Sony et il ne s’agit pas d’un problème de développement avec les consoles de Microsoft, a déclaré une source bien informée à IGN.

Notes de mise à jour 1.0.9.15179 de Black Myth : Wukong :

Correction d’un problème où le jeu pouvait parfois planter pendant certains combats de boss si la langue du système Windows était définie sur le turc sur la version PC.

Correction de divers crashs et erreurs survenant dans des conditions spécifiques.

Correction d’un problème qui pouvait empêcher l’achèvement à 100 % d’un succès de se déclencher correctement dans certaines circonstances.

Ajout d’une détection et d’une invite de mise à jour pour la version du système d’exploitation et la version du pilote graphique.

Amélioration de l’expérience de combat pour le roi Yaoguai « Maître taoïste aux cent yeux ».

Résolution d’un problème où le Destiné pouvait être jeté à l’extérieur du mur invisible lors de certaines batailles du Chef et du Roi Yaoguai.

Correction d’un problème où certains ennemis pouvaient rester coincés dans certaines situations.

Correction d’un problème où certains ennemis ne pouvaient pas être vaincus dans des conditions spécifiques.

Correction d’un problème où l’ouverture de l’interface du menu provoquait l’échec de certaines compétences ennemies.

Correction d’un problème où certaines peintures murales de la Grande Pagode ne s’affichaient pas correctement.

Correction d’un problème où les modèles de personnages dans les Montagnes Flamboyantes n’étaient pas supprimés correctement.

Le « bâton à pointe » augmente désormais le mana maximum de 30.

L’ensemble d’armure Insecte augmente désormais considérablement la durée de tous les effets de médecine.

Réduction de l’effet de rétrécissement de la fenêtre de synchronisation pour Rock Solid Deflection imposé par le talent du Grand Sage « Sound as A Bell (Fuming Ears) ».

Correction d’un problème où le Destiné pouvait maintenir en permanence l’effet « Anneau de feu » dans certaines conditions.

Correction d’un problème où l’effet d’augmentation des dégâts du talent « Crash (Immobilisation) » n’était pas correctement supprimé dans des conditions spécifiques.

Après être entré dans un nouveau cycle, le Destiné peut désormais acheter le matériau « Fil d’or fin » auprès de Yin Tiger.

Correction d’un problème où « Têtard » et « Main gauche du Bodhisattva » pouvaient ne pas tomber (les Destinés qui ont vaincu les boss correspondants avant la mise à jour mais n’ont pas reçu les objets peuvent trouver les objets dans leur inventaire après la mise à jour).

Améliorations de la localisation : correction de certaines erreurs de traduction et ajout de traductions pour certains portraits.

Correction de quelques erreurs dans les sous-titres et les paroles.

Correction d’erreurs dans certaines voix off en anglais.

