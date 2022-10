La ministre se moque de Liz Truss sur son bilan commercial et appelle son rival “l’avenir de notre parti”

Un ministre du gouvernement s’est moqué de Liz Truss sur son bilan en matière d’accords commerciaux post-Brexit et a désigné un rival comme “l’avenir de notre parti”.

Dans une nouvelle preuve de la rupture de l’unité conservatrice après le budget bâclé, Conor Burns a suggéré que le temps du Premier ministre en tant que secrétaire au commerce était une histoire de style plutôt que de substance.

Le ministre du Commerce a félicité Kemi Badenoch, qui détient désormais le dossier commercial, contrastant son approche avec la façon dont Mme Truss est devenue célèbre pour sa production sur les réseaux sociaux dans le cadre de son travail.

“Kemi comprend parfaitement que le commerce doit aller au-delà des publications Instagram sur les accords de libre-échange et doit réellement se concentrer sur la fourniture aux entreprises du soutien nécessaire pour libérer le potentiel que les accords de libre-échange ouvrent”, a-t-il déclaré lors d’une réunion en marge de la conférence des conservateurs.

Entre 2019 et 2021, Mme Truss est devenue la chérie de la droite conservatrice en se vantant des accords commerciaux qu’elle avait signés – bien que la grande majorité ait simplement reconduit les accords existants de l’UE.

Certains responsables ont renommé le Département du commerce international le “Département pour Instagramming Truss” pendant son mandat.

M. Burns a également déclaré qu’il n’était “pas un grand fan de parler de plus gros gâteaux” – une référence apparente à Mme Truss insistant sur la croissance, et non sur la répartition de la richesse, est ce qui compte.

Mme Badenoch, qui a obtenu un poste de cadre supérieur au Cabinet en terminant quatrième de la course à la direction de l’été, est “l’avenir de notre parti”, a-t-il déclaré lors de l’événement à Birmingham.

Les commentaires sont intervenus après qu’un ministre du Cabinet, Penny Mordaunt, a abandonné la responsabilité collective de soutenir les efforts des rebelles conservateurs pour bloquer les réductions des avantages en termes réels.

Les opposants conservateurs aux plans du Premier ministre ont aligné sa menace d’abandonner la promesse du gouvernement de lier la hausse à l’inflation lors de leur prochaine révolte.

Mme Mordaunt, la dirigeante des Communes, a déclaré: «J’ai toujours soutenu, que ce soit les retraites, que ce soit notre système de protection sociale, suivre le rythme de l’inflation.

« C’est logique de le faire. C’est ce pour quoi j’ai voté auparavant, tout comme beaucoup de mes collègues.

plus à venir