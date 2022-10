La ministre fédérale se dit “choquée” par la suggestion d’aide à la mort pour certains bébés

La ministre canadienne de l’Inclusion des personnes handicapées se dit offensée par la suggestion d’un médecin québécois selon laquelle les nourrissons de moins d’un an devraient avoir accès à l’aide médicale à mourir s’ils ont peu de chances de survivre et s’ils sont aux prises avec de graves problèmes de santé.

“Je trouve cela complètement choquant et inacceptable. Je ne soutiendrais jamais d’emprunter cette voie”, a déclaré Carla Qualtrough dans une interview à CBC Radio. La maison.

L’idée a été soulevée plus tôt ce mois-ci lors d’une audience d’un comité parlementaire examinant la loi fédérale qui régit l’aide médicale à mourir.

Le Dr Louis Roy, du Collège des médecins du Québec, a déclaré que son groupe croit que la mort assistée pourrait être offerte aux bébés jusqu’à l’âge d’un an “présentant des malformations sévères et des syndromes très graves pour lesquels les chances de survie sont pratiquement nulles, et qui causeront tant de beaucoup de douleur qu’une décision doit être prise pour ne pas laisser l’enfant souffrir.”

CBC News: La maison25:35Les Canadiens handicapés ont soif du projet de loi C-22 Une mère célibataire en Colombie-Britannique décrit vivre avec des prestations d’invalidité provinciales et la ministre Carla Qualtrough décrit ses préoccupations concernant l’AMM et la communauté des personnes handicapées, ainsi qu’un projet de loi visant à aider les personnes handicapées à sortir de la pauvreté.

Qualtrough, qui est légalement aveugle, a déclaré que même si elle ne peut pas parler au nom de l’ensemble du gouvernement, “il n’y a pas de monde où j’accepterais cela”.

Les gens font souvent des hypothèses erronées sur la qualité de vie d’une personne handicapée, a-t-elle déclaré.

L’extension de la mort assistée aux nourrissons n’est pas l’un des sujets que la commission parlementaire a été chargée d’explorer – bien qu’elle examine si la pratique devrait être disponible pour les soi-disant «mineurs matures» qui seraient assez âgés pour offrir un consentement éclairé.

Ce travail était censé être terminé à ce jour, mais le comité a reçu une prolongation et aura maintenant jusqu’au 17 février pour remettre ses conclusions au Parlement.

Qualtrough a également déclaré qu’elle entendait fréquemment dire que certaines personnes handicapées cherchaient à mourir assistées parce qu’elles ne pouvaient pas trouver un logement adéquat ou des soins suffisants.

“Travailler avec la communauté des personnes handicapées et entendre très régulièrement que les options des gens autour de l’AMM sont motivées par le manque de soutien social est dévastateur”, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement fédéral a d’abord adopté une loi légalisant l’aide médicale à mourir par un médecin ou une infirmière praticienne en 2016. Il l’a fait parce que la Cour suprême du Canada avait annulé l’interdiction existante de l’aide médicale à mourir.

REGARDER | Controverse sur la discussion autour de l’aide à mourir :

Le gouvernement lance une enquête après qu’un employé a discuté de l’aide médicale à mourir avec un ancien combattant Le gouvernement fédéral lance une enquête après qu’un employé d’Anciens Combattants Canada a discuté de l’aide médicale à mourir avec un ancien combattant aux prises avec le SSPT.

Les Canadiens qui n’étaient pas déjà sur le point de mourir sont devenus admissibles à l’AMM en 2021, lorsque le gouvernement a modifié la loi en réponse à une décision d’un tribunal inférieur. Ce changement permet aux personnes atteintes de conditions médicales “graves et irrémédiables” qui éprouvent des “souffrances intolérables” de demander l’aide d’un médecin pour mourir – même si leur mort naturelle est dans des décennies.

Qualtrough a déclaré qu’il ne devrait pas être plus facile d’accéder à une mort médicalement assistée que d’obtenir un fauteuil roulant – mais c’est le cas.

Avant que la loi ne change, le gouvernement fédéral a été averti par de nombreux défenseurs des personnes handicapées du risque que les personnes handicapées demandent une mort assistée parce que des soutiens inadéquats leur laissaient le sentiment qu’elles n’avaient pas d’autres options.

En 2020, Inclusion Canada, une organisation qui travaille au nom des Canadiens ayant une déficience intellectuelle, a déclaré que les changements étaient le «pire cauchemar» du groupe et un «affront moral».

Parler à La maisonQualtrough a déclaré que même si les gens ne peuvent pas se voir refuser l’accès à l’aide à mourir parce qu’ils vivent dans la pauvreté, elle est impatiente de voir les recommandations du comité parlementaire sur l’amélioration des garanties.

“Il y a une obligation dans la loi de s’assurer que les gens connaissent les services et les soutiens qui leur sont disponibles, mais il n’y a aucune obligation de les aider à accéder à ces services et il n’y a aucune obligation de fournir ces services”, a-t-elle déclaré. La plupart des soutiens disponibles pour les personnes handicapées sont fournis au niveau provincial, a-t-elle ajouté.

“Je suis très préoccupée par les messages que les gens en retirent, à savoir qu’une vie vécue avec un handicap est pire que la mort”, a-t-elle déclaré.

“Ce n’est pas ce que je crois.”

L’Allocation canadienne d’invalidité en préparation

En juin, Qualtrough a réintroduit un projet de loi visant à établir une prestation pour les Canadiens handicapés à faible revenu en âge de travailler. La Chambre des communes a voté à l’unanimité pour renvoyer le projet de loi au comité – mais le calendrier est toujours critiqué par les membres de l’opposition, qui notent que les libéraux ont d’abord promis l’avantage dans le discours du Trône de 2020.

La proposition de prestation manque également de détails, y compris le montant que les bénéficiaires recevront, qui sera admissible et quand l’argent commencera à être distribué aux personnes dans le besoin.

Qualtrough a déclaré qu’elle pensait qu’une prestation pour aider les personnes handicapées à sortir de la pauvreté était attendue depuis longtemps. Elle a insisté sur le fait qu’il faudra du temps pour promulguer un projet de loi qu’elle a qualifié de changement « unique en une génération » du filet de sécurité sociale du pays.

“Il y a un phénomène au sein de la communauté des personnes handicapées [where] les gens célèbrent leur 65e anniversaire parce que le taux de pauvreté a diminué de moitié, parce que tout d’un coup il y a du soutien social », a-t-elle dit, faisant référence à des programmes comme la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti pour les personnes âgées à faible revenu.

« Vous ne devriez pas avoir à attendre d’avoir 65 ans pour avoir ce genre de sécurité financière. C’est ce que la Prestation canadienne d’invalidité essaie de faire, combler cet écart [for] du jeune de 18 ans au jeune de 64 ans vivant dans la pauvreté qui a un handicap.

Qualtrough a déclaré qu’elle avait délibérément choisi de définir les détails de la prestation – tels que l’éligibilité et le montant – lors de réunions réglementaires où les politiciens peuvent entendre directement le comité du handicap. Elle a également souligné la nécessité de s’assurer qu’une prestation fédérale n’entraîne pas une réduction des soutiens locaux.

“Je dois être très prudent dans ces conversations [with provinces] pour ne pas qu’ils réduisent demain ce qu’ils donnent aux gens, sachant qu’on va rajouter. Ou ils décident de commencer à ne pas fournir un service particulier parce que le gouvernement fédéral finira par donner aux gens suffisamment d’argent pour qu’ils puissent le payer eux-mêmes », a déclaré Qualtrough.

REGARDER | Qualtrough discute du nouvel avantage proposé :

La ministre Qualtrough dit qu’elle est «déterminée» à obtenir des prestations d’invalidité La ministre de l’Emploi et de l’Inclusion de la Diversité, Carla Qualtrough, a déclaré que les négociations avec les provinces « changeraient la donne » en ce qui concerne l’octroi de prestations aux personnes handicapées dès que possible. “Nous ne pouvons rien récupérer”, a-t-elle déclaré.

Même en supposant que le projet de loi soit adopté par le Parlement, Qualtrough a déclaré qu’elle estime qu’il faudrait 12 mois de discussions réglementaires avant que la prestation n’atterrisse dans les poches des Canadiens handicapés à faible revenu – des Canadiens comme Shauna Milne.

Milne est une mère célibataire de deux adolescents qui vit dans un sous-sol à Surrey, en Colombie-Britannique. Entre les paiements d’invalidité provinciaux, la pension alimentaire pour enfants et l’Allocation canadienne pour enfants, elle reçoit environ 3 200 $ par mois.

Mais environ la moitié des revenus de Milne vont au loyer et aux services publics. Des factures régulières pour des choses comme les téléphones portables, le transport et la nourriture – ainsi que les dépenses d’urgence – vident régulièrement son compte bancaire en dessous de zéro.

Shauna Milne, une résidente de la Colombie-Britannique, compte sur le programme d’aide aux personnes handicapées de sa province pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux fils. Elle dit que ce n’est pas assez et que sa famille manque parfois des repas à cause d’un manque d’argent. (Jodie Martinson/CBC Vancouver)

Milne a déclaré que la nourriture est la seule partie de son budget qui offre une marge de manœuvre pour des coupes lorsque les temps sont particulièrement serrés.

“La plus grande chose qui est coupée maintenant, c’est notre nourriture”, a-t-elle déclaré. “C’est la seule chose facultative. C’est la seule chose qui soit suffisamment flexible pour que je puisse la couper.”

Milne est diabétique et souffre de lésions nerveuses dans ses membres à cause de la maladie. Elle a subi sept interventions chirurgicales à la jambe droite et utilise une canne pour marcher. Plus tôt cette année, elle a présenté avec succès une demande au programme d’aide aux personnes handicapées de la Colombie-Britannique.

Mais la famille compte toujours sur les cartes-cadeaux de l’école de son fils pour faire ses courses, et elle mesure soigneusement les portions de nourriture pour s’assurer que leurs provisions durent le plus longtemps possible.

« Je vis au quotidien dans une grande ville et je ne peux pas survivre. La vie a-t-elle été un enfer ?

“Le gouvernement peut apporter des changements. Nous ne devrions pas avoir des enfants qui se couchent affamés au Canada.”