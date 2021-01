Elle a écrit: «À la suite de quelques nouvelles dévastatrices pour ma famille, après beaucoup de réflexion et de réflexion approfondie, c’est avec la grande tristesse que je vous écris pour vous informer de mon intention de quitter mes fonctions de sous-secrétaire d’État parlementaire. au ministère du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux, afin que je puisse prendre soin de ma famille et passer un temps précieux dans les mois à venir.

«Cela a été un immense privilège de servir dans votre gouvernement sous trois ministères différents – dans mon rôle actuel de ministre de la Rough Sleeping & Housing, et auparavant en tant que ministre des petites entreprises au ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle, et en tant que , Ministre de l’Aviation et de la Sécurité du ministère des Transports.