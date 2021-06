La ministre des Sports Kiren Rijiju assure que l’Inde réalisera le rêve de Milkha Singh de remporter une médaille olympique en athlétisme

La ministre des Sports Kiren Rijiju a appelé le décès de Milkha Singh un « jour triste pour toute la fraternité sportive ».

L’homme de 91 ans est décédé vendredi dans un hôpital de Chandigarh après une bataille d’un mois contre COVID-19, au cours de laquelle il a perdu sa femme et ancien capitaine de volley-ball national Nirmal Kaur des suites de la même maladie.

« Aujourd’hui est un jour très triste pour toute la fraternité sportive de notre pays. Nous sommes profondément attristés par le décès du légendaire Flying Sikh de notre pays, Milkha Singh. Avec le décès de Milkha Singh, je pense qu’un grand chapitre du monde du sport s’est terminé aujourd’hui », a déclaré Kiren Rijuju à ANI.

«C’est pourquoi je vais maintenant à Chandigarh, avec le message du Premier ministre, au nom de notre ministère des Sports, du monde du sport tout entier et des sportifs. Milkha Singh Ji n’était pas seulement une simple athlète mais aussi une grande joueuse et un exemple pour la jeunesse de notre pays. La femme de Milkha Singh nous a quittés il y a quelques jours, elle était aussi une très grande joueuse, capitaine de l’équipe indienne de volley-ball, et avait joué pour le pays.

« Le décès de Milkha Singh Ji et de sa femme est une grande perte pour moi et pour tout le pays, nous avons perdu notre star d’origine. Lorsque j’ai rencontré Milkha Singh Ji, il a exprimé son désir d’avoir beaucoup de choses à discuter avec nous, alors je lui ai dit que je viendrais bientôt le rencontrer et que je parlerais de la création d’une voie pour l’avenir du sport dans le pays. Entre-temps en raison de la pandémie de COVID-19, je n’ai pas pu le rencontrer, et aujourd’hui quand j’y vais, c’est pour le voir partir pour la dernière fois.

Populairement connu sous le nom de Flying Sikh, Singh a été le premier athlète indien à remporter une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth dans la division 400 m en 1958. Il a raté de peu une médaille olympique, terminant quatrième lors de la finale du 400 m des Jeux de Rome en 1960.

Singh a représenté l’Inde aux Jeux olympiques de 1956, 1960 et 1964 et est quatre fois médaillé d’or aux Jeux asiatiques et champion des Jeux du Commonwealth de 1958.

En fait, Milkha Singh est toujours le seul athlète indien à remporter l’or dans le championnat d’Asie et du Commonwealth et a également été honoré du Padma Shri, la quatrième plus haute distinction civile de l’Inde.

«Je ne veux pas discuter des récompenses, mais la vie de Milkha Singh Ji est une récompense en soi, pour tout le monde et pour le pays, c’est pourquoi aujourd’hui, tout le pays est en deuil même après avoir quitté le football il y a tant d’années. Il y a très peu de gens comme Dhyan Chand et Milkha, dont nous nous souvenons sans cesse après tant d’années, ces quelques noms sont immortels. C’est pourquoi je veux vous dire que le bon hommage à Milkha Singh Ji sera lorsque nous suivrons le chemin indiqué par lui et adopterons son message dans nos vies. Tout le monde ne peut pas devenir Milkha Singh », a déclaré Kiran Rijju.

Le ministre des Sports a également déclaré que l’équipe indienne pour les Jeux olympiques de Tokyo réaliserait le rêve de Milkha Singh de remporter une médaille olympique en athlétisme.

« En ce moment, il règne une atmosphère de Jeux olympiques dans le pays et le contingent olympique indien, qui est également la plus grande délégation olympique de l’histoire de notre pays, visera à réaliser le rêve de Milkha Singh Ji à Tokyo 2020. Nous ne laisserons aucune pierre non retourné pour réaliser son rêve de remporter une médaille en athlétisme olympique. C’était son rêve qui n’a pas pu être réalisé de son vivant, mais je veux promettre que nous réaliserons le rêve de Milkha Singh et que nous remporterons une médaille olympique en athlétisme dès que possible.

« Après ses derniers sacrements, nous discuterons de ce que le monde du sport peut vraiment lui donner, de ce que nous pouvons faire avec mon ministère des Sports pour honorer sa mémoire », a souligné Kiran Rijju.

Milkha a réalisé un record personnel de 20,7 secondes sur 200 m qu’il a réussi le 31 janvier 1960 à Lahore. Il a établi le record national du temps de 45,6 secondes lors de la finale du 400 m aux Jeux olympiques de Rome le 6 septembre.

«Il a raté une fraction des Jeux olympiques de Rome, mais n’était pas à la hauteur des autres après cela. Au nom du monde du sport et au nom de mon ministère, je présente mes condoléances pour son décès et prie en même temps pour que son âme repose en paix », a-t-il déclaré.

