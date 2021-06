La ministre des Sports, Kiren Rijiju, annonce une campagne d’encouragement pour les athlètes indiens liés aux Jeux olympiques

Le ministre des Sports, Kiren Rijiju, a annoncé samedi une campagne de » Cheer Up » pour les athlètes indiens liés aux Jeux olympiques à travers le pays et a exhorté les gens à soutenir les sportifs, qui participeront aux Jeux de Tokyo à partir du 23 juillet.

Plus de 100 athlètes indiens se sont jusqu’à présent qualifiés pour les Jeux et Rijiju a déclaré que plus de 6 000 points de selfie seront mis en place dans le pays pour que les gens puissent montrer leur soutien.

« J’ai parlé au ministre des Chemins de fer Piyush Goyal et il a immédiatement déployé de l’espace dans 6000 gares à travers le pays où des points de selfie olympiques ont été mis en place », a déclaré Rijiju lors d’une interaction virtuelle organisée par la Confédération de l’industrie CII-Sportscom.

« Le ministre en chef de l’Haryana a également cliqué sur une photo de selfie avec le symbole pour encourager les autres à rejoindre la campagne et encourager les joueurs à destination de Tokyo.

«Je voulais que le mouvement olympique et l’importance des Jeux olympiques soient compris par tout le monde, répartis dans toute l’Inde. Le sport est le plus grand soft power d’une nation », a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’entraîneure nationale en chef de badminton, Pullela Gopichand, a déclaré que les athlètes indiens à destination de Tokyo étaient plus confiants cette fois-ci que leurs compatriotes par le passé.

« Aujourd’hui, je peux dire avec confiance que chaque membre de l’équipe s’entraîne pour être dans sa meilleure forme et peut-être gagner une médaille et s’ils n’ont pas de médaille ou ont de bonnes performances, je suis sûr qu’ils vont être très déçus, » il a dit.

Le ministre des Sports a également souligné le rôle que le gouvernement a joué avec les fédérations et les joueurs dans la création d’une atmosphère propice pour que les sportifs recherchent l’excellence.

L’ancien international de hockey MM Somaya a déclaré: «Nous avons certains des meilleurs entraîneurs du monde impliqués dans le hockey ces jours-ci et nos garçons et nos filles sont entre de bonnes mains.»

La session a également été suivie par des orateurs clés, dont Jalaj Dani, président de la Confédération de l’industrie du sport, Deepa Malik, médaillé d’argent de Rio 2016 et président du Comité paralympique indien, Gagan Narang, médaillé de bronze des Jeux olympiques de Londres (2012).

