La secrétaire au Trésor Nirmala Sitharaman, la vice-présidente élue américaine Kamala Harris, le fondateur de Biocon Kiran Mazumdar-Shaw et la PDG de HCL Enterprise Roshni Nadar Malhotra ont été nommées l’une des 100 femmes les plus puissantes du monde par Forbes, une liste en tête de la 10e par la chancelière allemande Angela Merkel année consécutive.

Les femmes de la 17e édition de la Forbes Power List viennent de 30 pays et sont nées en quatre générations.

« Il y a 10 chefs d’État, 38 PDG et cinq artistes parmi eux. Mais là où ils diffèrent par leur âge, leur nationalité et leur description de poste, ils sont unis dans la manière dont ils ont utilisé leurs plateformes pour relever les défis uniques de 2020 », a déclaré Forbes . m’a dit.

Sitharaman se classe 41e sur la liste, Nadar Malhotra 55e, Mazumdar-Shaw – décrite comme «la femme artisanale la plus riche de l’Inde» – se classe 68e et Renuka Jagtiani, présidente du Landmark Group, 98e.

Merkel est numéro 1 pour la dixième année consécutive. «Merkel reste le leader de facto en Europe, menant la plus grande économie de la région après avoir conduit l’Allemagne à travers la crise financière et à renouer avec la croissance. Son leadership est marqué par sa réserve d’acier, allant d’opposer Donald Trump à l’admission de plus d’un million de réfugiés syriens en Allemagne », a déclaré Forbes, ajoutant que« la grande question que le public se pose maintenant est de savoir qui et quoi. après que Merkel viendra. «son mandat touche à sa fin. «

Harris, qui est devenue la première femme, la première Américaine noire et la première Américaine d’origine asiatique à être élue vice-présidente – «un trio sans précédent de premières pour le sénateur californien Harris», se classe troisième sur la liste.

La montée fulgurante de Harris dans la politique américaine l’a également catapultée sur la liste Forbes des 100 femmes les plus puissantes du monde pour la première fois. La chef de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, occupe la deuxième place pour la deuxième année consécutive.

«De la lutte contre la pandémie à la refonte de la politique américaine, ces femmes influentes, dont la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, la vice-présidente Kamala Harris et l’avocate du droit de vote Stacey Abrams, entrent dans l’histoire», a déclaré Forbes.

Plusieurs des Power Women de cette année ont reçu des «éloges du monde entier» pour leurs réponses efficaces à COVID-19[feminine.

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern (n ° 32) a surmonté une première et une deuxième vague du virus dans son pays en mettant en œuvre des procédures strictes de verrouillage et de quarantaine.

Le président taïwanais Tsai Ing-wen (n ° 37) a mis en œuvre un programme rigoureux de recherche des contacts en janvier, de sorte que l’île de 23 millions d’habitants n’a perdu jusqu’à présent que sept vies à cause du virus, a déclaré Forbes.

Il y a 17 nouveaux arrivants sur la liste cette année, illustrant que les femmes «dirigent tous les aspects d’une société transformée par une pandémie mondiale».

Le nouveau PDG de la multinationale américaine United Parcel Service Carol Tomé (n ° 11) et le chef de la société californienne Clorox Linda Rendle (n ° 87) sont chargés de fournir des services essentiels qui ont permis aux Américains de rester connectés et propres.

Karen Lynch (n ° 38), vice-présidente exécutive de CVS Health et PDG entrante, dirige la taille du géant de la pharmacie COVID-19[feminine programme de test et sera responsable de la gestion critique des coronavirus vaccins.

Sont également inclus la coprésidente de la Fondation Bill et Melinda Gates, Melinda Gates (5), la Présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi (7), la directrice de Facebook Sheryl Sandberg (22), la Première ministre du Bangladesh Sheikh Hasina (39), Royaume-Uni ‘s Queen Elizabeth II (46), célèbres interprètes Rihana (69) et Beyonce (72).