La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, exhorte les Australiens à planifier leur retrait alors que les « vols sans présentation » se multiplient en Israël

Les Australiens vivant en Israël et en Palestine sont invités à fuir rapidement la zone de guerre alors que davantage de « vols sans présentation » sont signalés et que les options de sortie diminuent.

Des milliers de civils ont été tués depuis que le groupe militant palestinien Hamas a lancé une attaque contre des citoyens israéliens le 7 octobre et depuis la frappe aérienne de représailles lancée par Israël.

La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a confirmé lundi matin que deux vols de l’armée de l’air australienne et un vol charter – transportant au total plus de 250 Australiens ainsi que des citoyens d’autres pays – ont quitté Israël dans la nuit.

« Cela signifie qu’environ 1 200 Australiens et familles sont partis depuis le début de ce conflit », a-t-elle déclaré à Today.

Icône de caméra La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que davantage de vols de rapatriement étaient des « non-présentations » alors que les conditions se détériorent en Israël et en Palestine. Aujourd’hui Crédit: Fil de presse de la NCA

Cependant, à mesure que les conditions dans la zone de guerre se détériorent, les compagnies aériennes abandonnent les vols de rapatriement cruciaux.

« Il y a eu beaucoup de non-présentations, des vols qui ont été enregistrés comme disant qu’ils voulaient partir mais ne se sont pas présentés », a déclaré Mme Wong.

« J’ai dit aux gens si vous souhaitez partir, partez maintenant et n’attendez pas un vol. »

Elle a déclaré que – sous réserve des conditions de sécurité – le gouvernement australien avait préparé un vol supplémentaire qui devait quitter Israël lundi.

Icône de caméra Elle a exhorté les Australiens qui souhaitent partir à planifier leur sortie dès que possible. Aujourd’hui Crédit: Fil de presse de la NCA

Plus d’un million de Palestiniens ont été contraints de fuir leurs foyers depuis qu’Israël a commencé à bombarder le nord de la bande de Gaza la semaine dernière.

« Il s’agit d’une situation beaucoup plus complexe et très risquée, difficile et effrayante pour ces Australiens et leurs familles », a déclaré Mme Wong à propos des personnes vivant dans la bande de Gaza.

« Nous travaillons évidemment avec les États-Unis et l’Égypte pour essayer de demander de l’aide aux ressortissants étrangers, y compris aux Australiens, qui souhaitent partir, mais jusqu’à présent, cela s’est avéré extrêmement difficile compte tenu de la situation sécuritaire sur le terrain. »

Pendant ce temps, en Australie, des milliers de personnes ont participé à des rassemblements organisés dans tout le pays pour exprimer leur solidarité avec la Palestine ou avec Israël.

On craignait que les rassemblements n’attirent un petit contingent de manifestants qui ont utilisé les événements pour promouvoir des discours de haine, notamment un groupe filmé en train de scander des slogans antisémites devant l’Opéra le week-end dernier.

Cependant, la police a déclaré qu’elle n’avait pas besoin de recourir à des « pouvoirs extraordinaires » malgré le rassemblement d’environ 6 000 personnes dimanche à Sydney pour des rassemblements pacifiques pro-palestiniens.

« Il s’agit d’une situation très difficile, une situation dans laquelle la communauté juive d’Australie est très fortement touchée, tout comme la communauté palestinienne », a déclaré Mme Wong.

« Et l’une des choses que je m’efforce d’insister est que nous veillions à ce que nos points de vue sur cette question soient traités avec respect. Il n’y a pas de place pour l’antisémitisme ou l’islamophobie.

« Les gens viennent dans cette nation parce que nous sommes une nation tolérante, nous nous respectons les uns les autres, nous traitons les différences de points de vue de manière respectueuse. »