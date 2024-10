La ministre demande des excuses après que Poilievre l’accuse de se plier aux « partisans du Hamas »

Les tensions ont éclaté sur la Colline du Parlement lundi alors que les députés célébraient le premier anniversaire des attentats du 7 octobre – et que la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly exigeait des excuses du chef conservateur Pierre Poilievre après l’avoir accusé de se plier « aux partisans du Hamas ».

L’échange tendu a commencé au début de la période des questions lorsque Poilievre s’est levé pour dénoncer ce qu’il a appelé « les chants génocidaires de foules haineuses » et a appelé le gouvernement à faire de même.

Des manifestants pro-israéliens et pro-palestiniens sont descendus dans les rues à travers le pays au cours de l’année qui a suivi l’attaque du Hamas contre Israël et l’action militaire ultérieure de ce pays dans la bande de Gaza. La police a ouvert des enquêtes sur des allégations de discours de haine suite à quelques rassemblements et des accusations ont été portées dans certains cas.

Joly a d’abord répondu à la question de Poilievre en lisant une déclaration préparée qui énumérait les noms des Victimes canadiennes de l’attentat du 7 octobre . Elle a promis de se tenir aux côtés des Juifs canadiens.

Poilievre s’est de nouveau levé et a insisté pour que le gouvernement dénonce les chants antisémites. Le ministre de la Justice, Arif Virani, s’est ensuite levé et a déclaré que le gouvernement s’opposait à la haine visant les Juifs canadiens.

Après quelques questions d’autres partis d’opposition, Poilievre s’est de nouveau levé et a accusé Joly spécifiquement de refuser de condamner les chants antisémites et de s’intéresser uniquement au remplacement du premier ministre Justin Trudeau à la tête du Parti libéral.

Le chef conservateur Pierre Poilievre se lève pendant la période des questions à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement, à Ottawa, le lundi 7 octobre 2024. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

« Elle continue de flatter les partisans du Hamas au sein du Parti libéral dans le cadre de sa campagne à la direction plutôt que de faire son travail », a déclaré Poilievre.

Joly a répondu en accusant Poilievre de politiser cet anniversaire solennel.

« S’il y a un jour où nous ne faisons pas de politique autour des morts ou des meurtres, c’est bien aujourd’hui », a déclaré Joly, ajoutant que tous les députés s’opposent à l’antisémitisme. Elle a demandé à Poilievre de s’excuser.

REGARDER | Les tensions éclatent entre Poilievre et les ministres à l’occasion de l’anniversaire des attentats du 7 octobre : Les tensions éclatent entre Poilievre et les ministres à l’occasion de l’anniversaire des attentats du 7 octobre Le chef conservateur Pierre Poilievre demande au gouvernement de condamner les « slogans haineux antisémites » utilisés au Canada. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que l’anniversaire des attaques du Hamas contre Israël du 7 octobre 2023 devrait être un jour où les députés « ne font pas de politique au sujet de la mort de personnes ». Le ministre de la Justice, Arif Virani, a déclaré que « la détermination du gouvernement à lutter contre l’antisémitisme est forte ».

Poilievre a rétorqué en accusant le gouvernement de diviser les Canadiens et de ne pas être assez fort dans la lutte contre l’antisémitisme.

Après la période des questions, le président de la Chambre, Greg Fergus, a déclaré que les commentaires de Poilievre sur la « complaisance envers le Hamas » n’étaient pas parlementaires et a demandé au chef conservateur de retirer ses commentaires.

« Comme je l’ai déjà dit, il existe des moyens de faire valoir nos arguments sans recourir à ce type de commentaires », a déclaré Fergus, notant que d’autres députés ont été invités à retirer des remarques similaires dans le passé.

En mars, le député libéral Yvan Baker a été invité à retirer un commentaire qu’il avait fait lorsqu’il accusait les conservateurs d’avoir une « aile pro-Poutine », en référence au président russe Vladimir Poutine. Baker n’a pas encore retiré ses commentaires et n’a pas été reconnu par le président de la Chambre des communes depuis.

REGARDER | Joly riposte contre Poilievre après un échange tendu à l’occasion de l’anniversaire des attentats du 7 octobre : Joly riposte à Poilievre après un échange tendu à l’occasion de l’anniversaire des attentats du 7 octobre La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que le chef conservateur Pierre Poilievre « tentait de faire de la petite politique sur le dos des victimes ». Lors de la période des questions lundi, Poilievre a déclaré que Joly « continue de se plier aux partisans du Hamas au sein du Parti libéral dans le cadre de sa campagne à la direction plutôt que de faire son travail ».

Après la période des questions, Joly a de nouveau accusé Poilievre de politiser l’anniversaire de l’attentat. Elle a déclaré aux journalistes qu’elle avait parlé à un certain nombre de familles de victimes canadiennes plus tôt dans la journée.

« C’est ce que vous faites lorsque vous occupez une position de pouvoir en ces temps difficiles. Vous soutenez les gens, vous faites preuve de leadership moral. Vous ne… gaspillez pas les gens », a déclaré Joly.

« [Poilievre] « J’essayais de faire de la petite politique sur le dos des victimes et c’est pourquoi non seulement il devrait s’excuser pour ce qu’il a fait, mais il est clairement inapte à devenir Premier ministre. »

Après la période des questions, les députés ont observé une minute de silence à la Chambre pour souligner l’anniversaire de l’attaque du 7 octobre. La Chambre a également adopté une motion unanime, présentée par la chef adjointe conservatrice Melissa Lantsman, condamnant l’attaque et exprimant son soutien aux victimes et à leurs familles.

Environ 1 200 personnes ont été tuées lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, et environ 250 ont été prises en otages. Depuis lors, au moins 41 500 personnes ont été tuées dans l’offensive militaire aérienne et terrestre israélienne, selon le ministère de la Santé de Gaza.

On estime qu’il reste environ 100 otages à Gaza.

Environ 90 pour cent des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés de leurs foyers et au moins 680 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie.

Lundi, l’armée israélienne a déclaré que 728 de ses soldats étaient morts à Gaza au cours de l’année écoulée.