La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, prévoit d’augmenter le seuil salarial pour les travailleurs migrants qualifiés afin de réduire les arrivées

SUELLA Braverman envisage d’augmenter le seuil salarial des travailleurs migrants qualifiés dans le but de réduire les arrivées.

Le ministre de l’Intérieur souhaite que ce montant soit augmenté des 26 200 £ actuellement nécessaires avant la délivrance d’un visa.

Suella Braverman souhaite que le seuil salarial des travailleurs migrants qualifiés soit relevé afin de réduire le nombre total d’arrivées Crédit : AFP via Getty

Une annonce pourrait intervenir avant la publication des chiffres officiels de l’immigration le mois prochain.

Une source du ministère de l’Intérieur a déclaré : « Notre système basé sur des points n’a pas vraiment fonctionné de la manière que nous avions promise dans notre manifeste.

« Le Premier ministre reconnaît que le solde migratoire est trop élevé.

« Il a travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l’Intérieur à ce sujet. »

Selon les chiffres, le nombre de migrants a atteint 606 000 en mai, en grande partie dû aux arrivées d’Ukraine et de Hong Kong dans le cadre de programmes spéciaux.

Une nouvelle répression pourrait également empêcher les personnes à la charge des travailleurs non qualifiés, y compris le personnel saisonnier, de s’installer.

Mme Braverman a interdit à la plupart des étudiants étrangers de faire venir les personnes à leur charge.

Elle a également réprimé ceux qui tentaient de passer des études au travail.

Les experts de l’Université d’Oxford et de la London School of Economics prédisent que le nombre de migrants se situera entre 250 000 et 350 000 par an, soit au-dessus des niveaux d’avant le Brexit, jusqu’à la fin de la décennie.