La force se réveille

Le vent tourne-t-il enfin dans cette ère honteuse de la police défaillante et éveillée?

Le nouveau chef de la police du Hampshire, Scott Chilton, supprime l’obligation pour les recrues d’avoir un diplôme. . . et nous ne pouvions pas être plus d’accord avec lui.

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman doit ordonner à toutes les forces de police de supprimer immédiatement les diplômes obligatoires Crédit : PA

Les compétences nécessaires pour devenir un cuivre de premier ordre sont acquises sur le tas, et non à l’université.

Cet édit absurde et inutile était apparemment une gueule de bois de l’insistance initiale de Tony Blair pour que la moitié de nos adolescents aillent à l’université, que leurs cours en valent la peine ou non.

De plus en plus, cela a produit des essoreurs de mains endoctrinés par des conférenciers gauchers et obsédés par la posture des médias sociaux, au lieu de flics coriaces formés pour prévenir et détecter le crime et cibler les méchants.

Pire encore, cette restriction à l’échelle nationale a empêché un grand nombre d’aspirants potentiellement superbes mais moins académiques de postuler.

Sans parler de ceux qui veulent changer de carrière, comme les vétérans des forces armées, mais incapables de consacrer du temps à la rédaction d’essais inutiles.

Nous parions que ces recrues ont un lien beaucoup plus étroit avec les communautés que la police est là pour servir, comme le dit M. Chilton.

Quelle bouffée d’air frais il est.

Il en va de même pour l’inspecteur en chef de la gendarmerie qui, la semaine dernière, a dit aux officiers réveillés d’oublier de défendre le «changement social» et simplement de «faire respecter la loi telle qu’elle est écrite».

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, doit tenir compte de ces voix et ordonner à toutes les forces de supprimer immédiatement les diplômes obligatoires.

Maintenant, arrêtez-les

À PARTIR d’aujourd’hui, la police n’a aucune excuse pour ne pas traîner les crétins de Just Stop Oil hors de nos rues encombrées et les entailler si nécessaire.

L’indispensable durcissement des lois contestataires est une excellente nouvelle.

L’indispensable durcissement des lois contestataires est une excellente nouvelle Crédit : Getty

Bien sûr, le culte de l’apocalypse de gauche soumis au lavage de cerveau considère cela comme du « fascisme » par un gouvernement conservateur coupable de « génocide ».

Que quelqu’un leur achète un dictionnaire.

Pendant des mois, ces oisifs de la classe moyenne ont eu leur amusement rebelle et ont fait valoir leur point de vue facile.

Les travailleurs ordinaires cherchent désespérément à se protéger d’eux – et les flics feraient mieux de leur fournir maintenant.

Les huards peuvent encore se tenir debout sur le trottoir en agitant des slogans « justice climatique ».

C’est l’heure de la justice routière.

Sup de croissance

LA GRANDE-BRETAGNE boit son chemin vers la croissance et puisse-t-elle continuer longtemps.

Les dépenses dans les pubs nous aident à rester à flot malgré le ralentissement de l’économie dû aux grèves incessantes des jeunes médecins, des cheminots et autres.

Les conducteurs de train d’Aslef ont annoncé six mois supplémentaires de débrayage, dans l’espoir d’obtenir un salaire encore meilleur que les 65 000 £ qui leur sont offerts pour une semaine de quatre jours.

La croissance du Royaume-Uni n’a pas été excellente en avril, à 0,2 % du PIB.

Mais au moins, nous ne sommes pas en récession comme la zone euro.

Le silence de la brigade restante « nous sommes l’homme malade de l’Europe » est assourdissant.