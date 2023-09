La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, appelle le monde à suivre l’approche britannique face à la crise des migrants.

SUELLA Braverman s’est demandé si les lois internationales sur les droits de l’homme étaient « adaptées à leur objectif » et devraient être révisées pour réprimer la crise de la migration illégale.

Le ministre de l’Intérieur lancera un cri de ralliement pour que le monde suive le « plan » britannique et présente ses propres versions du plan rwandais pour répondre aux besoins. le défi.

Suella Braverman lancera un cri de ralliement pour que le monde suive le « plan » britannique pour faire face à la crise des migrants. Crédit : PA

Dans certains de ses mots les plus percutants à ce jour, elle avertira que les pays qui échouer « risquent de perdre leur légitimité démocratique ».

Cela survient alors que le Sun dimanche comprend que les ministres « jouent à la guerre », un « plan B » si le Suprême Tribunal bloque à nouveau le vol vers le Rwanda.

Les députés conservateurs exigent que la Grande-Bretagne quitte la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) si l’ingérence des juges contrecarre le plan.

S’exprimant avant son important discours à Washington mardi, Mme Braverman a lancé le défi au monde de durcir ses frontières.

Elle a déclaré : « La migration illégale et les mouvements massifs de personnes sans précédent à travers le monde exercent des pressions insoutenables sur l’Amérique, le Royaume-Uni et l’Europe.

« Nous devons nous rassembler et nous demander si les conventions internationales et les cadres juridiques conçus il y a plus de cinquante ans sont adaptés à l’ère des voyages en avion et des smartphones.

«Je vais à Washington pour discuter de cette crise avec nos homologues américains.

« Si nous ne parvenons pas à relever ces défis, nos institutions politiques risquent de perdre leur légitimité démocratique. »

Si le tribunal immobilise les vols vers le Rwanda, alors les députés conservateurs affirment que le Premier ministre doit immédiatement dévoiler un plan encore plus strict pour arrêter les bateaux.

L’ancien ministre Simon Clarke a déclaré : « Le plus important est ce qui se passera si la Cour suprême dit non au Rwanda.

«C’est l’épreuve de vérité pour le Premier ministre.

« Si nous sommes frustrés par le cadre des droits de l’homme, nous devons nous retirer de la CEDH. »

L’ancien ministre Jacob Rees-Mogg a ajouté : « Je pense que cela doit être un engagement manifeste et que nous devons le faire avant les élections, mais si le Rwanda s’avère impossible, alors notre adhésion à la CEDH le sera également.

« Raisonnable pas dont tout un pays reconnaît avoir été contrecarrés par un traité interprété au-delà de toute reconnaissance.

« Si nous nous retrouvons dans cette position, nous devons partir. »

Près de 24 000 personnes ont été détectées en train de traverser la Manche cette année, malgré la promesse de Rishi Sunak d’arrêter les bateaux.»