La ministre de l’Intérieur Suella Braverman a tenté de dissimuler sa fuite en disant au destinataire de supprimer le message

SUELLA Braverman a tenté de dissimuler sa fuite en disant à la personne qui avait envoyé le message de le supprimer, révèle un e-mail.

Jetant le doute sur ses affirmations de l’avoir signalé immédiatement, les nouvelles révélations semblent suggérer que le ministre de l’Intérieur sous le feu a tenté de l’enterrer.

Les e-mails vus par la BBC montrent que le ministre de l’Intérieur a dit au destinataire du message très sensible de le “supprimer et de l’ignorer”.

Les e-mails vus par la BBC montrent qu’elle a dit au destinataire du message très sensible de le “supprimer et de l’ignorer” vers 10 heures du matin, deux heures et demie après la violation initiale.

Mais ce n’est que vers midi qu’elle l’a signalé aux autorités.

Le Sun a révélé la semaine dernière que les informations «sensibles au marché» incluaient des plans pour un visa de croissance qui, espérait Liz Truss, aiderait à réduire le déficit de 14 milliards de livres sterling.

Le ministre de l’Intérieur a enfreint le code ministériel au moins deux fois en envoyant le projet d’annonce à partir de son courrier électronique personnel à une personne sans autorisation.

Le ministre du Cabinet Michael Gove a déclaré que c’était une “pratique courante” d’envoyer des messages “supprimer et ignorer” lorsque des erreurs étaient commises.

Elle avait démissionné mais a été reconduite par Rishi Sunak.

M. Gove a déclaré: «Le Premier ministre a clairement indiqué que Suella méritait une seconde chance.

Mais les travaillistes ont insisté sur le fait que la sécurité nationale n’était pas en sécurité avec “Leaky Su” et ont réitéré leurs appels pour que les avertissements du Cabinet concernant sa reconduction soient envoyés au comité de sécurité du Parlement.