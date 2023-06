La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a dit aux flics d’augmenter les interpellations et les recherches pour sauver des vies

Intensifiez l’arrêt et la recherche pour sauver des vies, a déclaré Suella Braverman aux flics.

Le ministre de l’Intérieur promettra de modifier la loi pour s’assurer que les données sur chaque interpellation et fouille sont collectées pour restaurer la confiance dans la pratique.

Nouvelles en direct d’Alay. 2R75G2B Londres, Royaume-Uni. 13 juin 2023. Suella Braverman, secrétaire à l’intérieur, au numéro 10 pour la réunion hebdomadaire du Cabinet. Crédit : Joe Maida/Alamy Live News Il s’agit d’une image d’Alay Live News et peut ne pas faire partie de votre contrat actuel avec Alamy . Si vous n’êtes pas sûr, veuillez contacter notre équipe de vente pour vérifier. Crédit : Alamy

Elle écrit aujourd’hui à tous les chefs de police pour les exhorter à utiliser tous leurs pouvoirs de « police de bon sens » pour protéger correctement le public contre les crimes au couteau.

Elle révèle que 100 000 armes ont été retirées des rues en utilisant le pouvoir et d’autres depuis 2019 – dont la moitié ont été saisies par interpellation et fouilles.

En conséquence, 220 000 arrestations stupéfiantes ont été effectuées, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.

La pratique controversée a été qualifiée de raciste par les critiques, qui disent qu’elle cible injustement les jeunes Britanniques des minorités ethniques.

Mais Mme Braverman dit que cela peut aider à sauver des vies et fait partie de la « police de bon sens ».

Et elle a appelé les flics à publier plus rapidement plus de séquences corporelles d’affrontements – pour éviter un procès par les médias sociaux.

Mais dans le but d’essayer de renforcer la confiance dans la tactique, elle leur dira de communiquer les ordonnances de l’article 60 à la communauté locale et de collecter des données sur chaque interaction d’arrêt et de recherche pour assurer la transparence et l’examen public.

Et les données sur chaque interaction d’arrêt et de recherche doivent continuer à être collectées pour que le ministère de l’Intérieur les publie à des fins de transparence et d’examen public.

Le ministère de l’Intérieur travaille également sur un cadre national sur la manière dont l’utilisation des pouvoirs de la police – y compris l’interpellation et la fouille – est examinée au niveau local.

Hier soir, Mme Braverman a qualifié le port d’armes de « fléau pour notre société ».

Elle a ajouté: « Quiconque le fait risque sa propre vie ainsi que celle de ceux qui l’entourent. Cette culture dangereuse doit être stoppée.

« Ma première priorité est d’assurer la sécurité du public et les personnes qui insistent pour porter une arme doivent savoir qu’il y aura des conséquences.

« La police a tout mon soutien pour intensifier l’utilisation des interpellations et des fouilles, partout où cela est nécessaire, pour prévenir la violence et sauver davantage de vies.

« Chaque mort due à un crime au couteau est une tragédie. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réprimer cette violence. »

Près de 100 jeunes ont perdu la vie dans des crimes au couteau au cours de l’année jusqu’en mars 2022 – dont un tiers étaient noirs.