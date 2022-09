La ministre de l’Intérieur dit à la police qu’elle “s’attend” à ce qu’ils réduisent les meurtres de 20% – mais ne dit pas comment

La nouvelle secrétaire d’État à l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré aux chefs de police qu’elle “s’attend” à ce qu’ils réduisent de 20 % les crimes, y compris les meurtres, sans préciser comment.

Une lettre envoyée vendredi aux chefs de police et aux commissaires élus à travers l’Angleterre et le Pays de Galles a confirmé que Liz Truss poursuivait les objectifs initialement proposés lors de sa candidature réussie à la direction des conservateurs.

“La réduction de la criminalité est un engagement clé du Premier ministre, et je m’attends à ce que la police, en collaboration avec des partenaires locaux, réduise de 20% les homicides, les violences graves et les crimes de quartier”, a écrit Mme Braverman.

Aucun autre détail n’a été donné sur la manière dont les coupes seraient mises en œuvre ou contrôlées par le gouvernement, et la demande est susceptible de créer un début difficile pour les relations du nouveau ministre de l’Intérieur avec la police.

Des sources policières de haut niveau ont fustigé le plan comme dangereux et irréalisable, avec un récit L’indépendant: “C’est un retour à l’ignorance incohérente des anciens politiciens.”

Un rapport de 2015 a révélé que les cibles criminelles précédentes créaient des «incitations perverses à mal enregistrer les crimes» et poussaient la police à répondre à certaines infractions de manière sélective «au détriment d’autres appels».

Il a été commandé par la ministre de l’Intérieur de l’époque, Theresa May, qui a déclaré à l’époque : « Les cibles ne combattent pas le crime, elles entravent la lutte contre le crime.

La proportion de crimes résolus a diminué, avec des taux de poursuites à un niveau record de seulement 5,6% de toutes les infractions, tandis que les crimes enregistrés par la police sont à un niveau record.

Mme Braverman a écrit qu’elle était “profondément préoccupée” par les chiffres, en particulier la faible proportion de cas de viol ayant abouti à des accusations, et souhaitait améliorer les taux de poursuites.

Les rapports officiels ont mis en garde contre une pénurie nationale de détectives, tandis que les efforts de Boris Johnson pour recruter 20 000 agents supplémentaires en trois ans « créent une main-d’œuvre inexpérimentée ».

Andy Cooke, HM Chief Inspector of Constabulary, a précédemment déclaré L’indépendant que la police est incapable de revenir à l’essentiel en matière de criminalité parce que l’impact d’années d’austérité sur d’autres services publics les a obligés à consacrer jusqu’à un tiers de leur temps à des questions non policières, telles que les urgences médicales et les incidents de santé mentale.

“Il faut un changement systémique, pas seulement un changement au sein de la police”, a-t-il déclaré. “Les services de police doivent disposer de suffisamment de temps et de ressources pour aller faire ce que le public attend d’eux.”

Mme Braverman a utilisé la lettre de vendredi pour définir ses principales priorités pour la police, affirmant que le nouveau gouvernement de Mme Truss avait un “programme de réduction de la criminalité”.

Le premier discours de Liz Truss en tant que Premier ministre dans son intégralité

Elle a félicité le service de police pour avoir mené à bien l’énorme opération déclenchée par la mort de la reine, mais a également déclaré que des «incidents très médiatisés» avaient nui à la confiance du public.

“La culture et les normes de la police doivent changer, en particulier à Londres”, a écrit le ministre de l’Intérieur.

«Le public a le droit de s’attendre à ce que la police maîtrise les bases… malheureusement, on a l’impression que la police a dû consacrer trop de temps à des gestes symboliques plutôt qu’à la lutte contre les criminels. Cela doit changer.

“Les initiatives sur la diversité et l’inclusion ne doivent pas prendre le pas sur la police de bon sens.”

Aucun exemple de telles initiatives ou gestes n’a été donné dans la lettre, qui a ensuite affirmé que “la criminalité globale, à l’exclusion de la fraude et de l’utilisation abusive de l’ordinateur” avait diminué.

Boris Johnson et Priti Patel ont été réprimandés par le chien de garde des statistiques du Royaume-Uni pour avoir supprimé la fraude, le plus grand crime du Royaume-Uni, des déclarations publiques sur la criminalité en février.

“Si la fraude et l’utilisation abusive de l’ordinateur sont comptabilisées dans la criminalité totale comme elles devraient l’être, la criminalité totale a en fait augmenté de 14% entre l’année se terminant en septembre 2019 et l’année se terminant en septembre 2021”, indique une lettre.

Mme Braverman a déclaré qu’elle souhaitait que la police envoie des agents en personne aux cambriolages et se concentre sur la lutte contre la «criminalité de quartier», les infractions liées à la drogue et les comportements antisociaux.

S’adressant aux six forces mises en place dans des mesures spéciales, dont la police métropolitaine, elle leur a dit qu’elle s’attendait à ce qu’elles apportent les “améliorations nécessaires”.

“À son meilleur, le maintien de l’ordre dans ce pays est le meilleur au monde”, a écrit le ministre de l’Intérieur. “Cela doit et peut être la norme que toutes les forces atteignent.”

Un porte-parole du Conseil national des chefs de police a déclaré qu’il examinerait la lettre et répondrait au ministre de l’Intérieur, ajoutant: “Nous partageons le même objectif de réduire la criminalité et d’accroître la confiance.”