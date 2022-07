La ministre de l’Éducation explique pourquoi elle a renversé la foule

Andrea Jenkyns a déclaré qu’elle devait “se défendre” en donnant le majeur à un rassemblement à l’extérieur de Downing Street

Le nouveau ministre britannique de l’éducation expliqué samedi pourquoi elle a donné le majeur à une foule à l’extérieur de Downing Street, disant qu’elle devait “se défendre”.

Andrea Jenkyns, une députée conservatrice, a fait le geste grossier jeudi lorsqu’une foule l’a huée alors qu’elle entrait dans Downing Street pour regarder le Premier ministre britannique Boris Johnson prononcer son discours de démission.

Réagissant au contrecoup de l’incident, la ministre a déclaré qu’elle avait été confrontée “d’énormes quantités d’abus de la part de certaines des personnes qui étaient là au fil des ans”, ajoutant qu’elle avait également reçu des menaces de mort. “J’étais au bout de mes nerfs” elle a expliqué.

Cependant, Jenkyns a admis qu’elle “aurait dû faire preuve de plus de sang-froid”, ajoutant qu’elle est “seulement un humain.”

Ses dernières excuses ont toutefois été jugées insuffisantes par certains représentants du secteur de l’éducation. “Au cours de mes 32 années en tant qu’enseignant, dont 15 en tant que chef d’établissement, j’ai inévitablement dû faire face à des moments de mauvais comportement et de conduite inappropriée – de la part des jeunes et du personnel”, Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a dit samedi, ajoutant que “Je ne suis qu’un humain” n’a jamais été une excuse suffisante.

Les commentaires de Jenkyns sont intervenus après que Mark Spencer, le chef de la Chambre des communes, ait critiqué son geste comme étant inacceptable. “Je comprends que les émotions étaient assez fortes et qu’elles étaient assez crues ce jour-là”, il a dit à la BBC plus tôt, faisant référence au jour de la démission de Boris Johnson. “Mais je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire du tout.”

Andrea Jenkyns a été nommé en tant que sous-secrétaire d’État parlementaire à l’éducation le 8 juillet lorsque Boris Johnson a dû remanier son gouvernement après une vague de démissions ministérielles. Le Premier ministre britannique a annoncé jeudi qu’il démissionnerait également, mais qu’il resterait à la tête du parti jusqu’à ce qu’un successeur soit choisi, avec un certain nombre de personnalités politiques britanniques de poids qui se bousculent pour lui succéder.