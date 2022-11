La ministre de la Justice de l’Alberta demande le congédiement de la commissaire de la GRC Brenda Lucki

Le ministre de la Justice de l’Alberta, Tyler Shandro, demande au gouvernement fédéral de licencier la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, affirmant que son mandat continu nuit à la police nationale.

Dans un communiqué mercredi, Shandro demande au ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, d’annuler immédiatement la nomination de Lucki.

“L’Alberta a perdu confiance” en Lucki, a déclaré Shandro dans le communiqué.

“Le commissaire de la GRC doit être tenu aux normes les plus élevées. Jusqu’à présent, le ministre Mendicino est resté les bras croisés tandis que le commissaire Lucki n’a pas réussi à respecter les normes les plus faibles au cours des deux dernières années.

“Il s’agit d’une abrogation de la responsabilité essentielle du ministre envers les Canadiens et doit être rectifiée avant que la réputation de la GRC en tant que service de police fédéral du Canada ne soit davantage entachée.”

Lors d’une mêlée à Ottawa mardi, Mendicino a déclaré qu’il n’enlèverait pas Lucki.

“J’ai confiance, et le gouvernement a confiance en la commissaire Lucki, et évidemment, à l’approche de son mandat, son premier mandat, il y aura un processus autour de cela.”

Mendicino a déclaré que le processus de nomination qui a nommé Lucki commissaire en avril 2018 était “intègre” et qu’il y aurait une discussion lorsque son mandat arriverait à sa “conclusion naturelle”.

CBC a demandé à Lucki sa réponse aux appels de Shandro pour son retrait, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Dans sa déclaration de mercredi, Shandro a déclaré que Lucki “n’avait pas réussi à traiter l’histoire de racisme systémique de la GRC de manière franche et publique” et avait mis en péril l’intégrité d’une enquête sur une fusillade de masse.

“De plus, comme révélé la semaine dernière, elle n’a pas informé le cabinet fédéral de toutes les options d’application de la loi disponibles avant la décision d’invoquer le Loi sur les urgences.”

Shandro a déclaré que Lucki avait esquivé la responsabilité lors de deux enquêtes publiques majeures et n’avait pas apporté de changements pour garantir le maintien de la confiance du public dans la GRC.

Shandro devrait parler aux journalistes de sa demande de retrait de Lucki à 13 h MT.

Lucki a été nommée en 2018. Elle a été impliquée dans plusieurs controverses au cours de son mandat et a déjà fait face à des appels à sa démission.

Plus récemment, elle a été confrontée à des questions sur son rôle dans l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence pour réprimer les manifestations qui ont paralysé des quartiers du centre-ville d’Ottawa pendant des semaines.

Elle a été appelée à témoigner le mois dernier lors de l’enquête publique sur l’utilisation de la législation.

Lucki a déclaré à plusieurs reprises son soutien à l’invocation de la loi sur les mesures d’urgence. Mais l’enquête a appris que la nuit avant que le gouvernement fédéral n’invoque la loi, elle a déclaré à un haut responsable de la sécurité publique qu’elle estimait que la police n’avait pas encore épuisé “tous les outils disponibles”.

Lors de son témoignage mardi, Mendicino a déclaré que Lucki avait partagé avec lui des informations policières sensibles la veille du jour où le gouvernement décidait d’invoquer la loi – et l’a averti que certains manifestants en Alberta étaient prêts à “se rallier à la cause”.

Le ministre a dit qu’il avait parlé avec Lucki le 13 février et qu’elle l’avait mis au courant des plans d’exécution d’une opération policière au blocus près de Coutts, à la frontière entre l’Alberta et le Montana.

Mendicino a dit qu’il avait dit à Lucki qu’il ne pouvait pas garder pour lui les informations sur le potentiel de perte de vie à Coutts. Il a dit l’avoir partagé avec le premier ministre Justin Trudeau et Katie Telford, chef de cabinet de Trudeau.

Mendicino a également été interrogé sur le courriel du 13 février que Lucki a envoyé à son chef de cabinet, précédemment déposé en preuve.

Le ministre a déclaré que Lucki exprimait un point de vue différent dans ses conversations avec elle.

“Cela m’a également beaucoup parlé de l’état d’esprit du commissaire, à savoir que nous assistions potentiellement à une escalade de la violence grave avec la situation à Coutts”, a-t-il déclaré.

Le blocus et la manifestation à la frontière de Coutts ont pris fin après une opération avant l’aube du 14 février qui a exécuté des mandats sur des remorques et des biens. Cette opération a permis à la GRC de saisir plus d’une douzaine d’armes à feu, ainsi que des munitions et des gilets pare-balles.

Plus tard dans la journée à Ottawa, Trudeau a annoncé que le gouvernement prendrait la mesure sans précédent de déclencher des pouvoirs d’urgence.

Lucki a également été mêlée à une controverse liée à la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse et à des allégations selon lesquelles elle serait intervenue dans l’enquête policière.

Lucki a témoigné devant un comité de la sécurité publique et de la sécurité nationale sur des allégations selon lesquelles Bill Blair, alors ministre de la sécurité publique, aurait fait pression sur elle pour qu’elle divulgue des détails sur les armes utilisées lors de la fusillade,

Lucki et Blair ont comparu devant le comité cet été. Tous deux ont nié s’être ingérés dans l’enquête de la GRC.

À l’époque, Lucki a déclaré qu’une mauvaise communication entre ses subordonnés et elle-même l’avait amenée à donner des informations incorrectes au bureau de Blair.

Lucki a également fait face à des appels répétés pour sa gestion du racisme systémique dans la police. En 2020, Lucki a déclaré que le racisme systémique existait dans les forces de police – après avoir déclaré à plusieurs médias qu’elle “avait du mal” à définir le terme.

En vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et sous la direction du ministre de la Sécurité publique, Lucki contrôle et gère la GRC. Cela comprend la supervision de la prestation des services de police de première ligne dans la plupart des provinces et tous les territoires.