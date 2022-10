La ministre de la Condition féminine affirme que les manifestants qui harcèlent les femmes près des cliniques d’avortement tentent peut-être de les “réconforter”

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

La ministre des femmes du gouvernement a affirmé que les manifestants qui harcèlent les femmes à l’extérieur des cliniques d’avortement tentent peut-être de les «réconforter».

Maria Caulfield, nommée à ce poste par le nouveau Premier ministre Rishi Sunak, a fait ces commentaires tout en défendant sa décision de voter contre les “zones tampons” à l’extérieur des cliniques d’avortement.

Mme Caulfield a déclaré à la BBC Politique en direct: « Pour moi, la définition de ce qu’est le harcèlement est sujette à interprétation.

“C’est mon souci – [that] quelqu’un qui va, peut-être, réconforter quelqu’un qui est bouleversé ou en détresse pourrait être accusé de harcèlement et risquer six mois de prison.

Mais Mme Caulfield, la députée conservatrice de Lewes, a déclaré qu’elle «soutiendrait» le vote du député en faveur des «zones tampons».

Plus tôt dans le mois, les députés ont voté en faveur de “zones tampons” à l’échelle nationale à l’extérieur des cliniques d’avortement en Angleterre et au Pays de Galles dans une victoire majeure pour les prestataires d’avortement.

Une « zone tampon » arrête les manifestants anti-avortement ou tout autre type de manifestants se tenant devant la clinique ou l’hôpital ou à proximité.

Les députés à la Chambre des communes ont voté par 297 voix contre 110 en faveur d’un amendement au projet de loi sur l’ordre public, qui légifère sur les «zones tampons». Les députés ont eu droit à un vote libre sur la question car il s’agissait d’une question de conscience.

Clare Murphy, directrice générale du British Pregnancy Advisory Service (BPAS), l’un des principaux prestataires d’avortement, s’est dite “ravie” que les politiciens aient voté pour “protéger les femmes, protéger le personnel de santé et établir des zones tampons”.

Mme Murphy a déclaré: «Chaque année, environ 100 000 femmes sont traitées par une clinique ou un hôpital pour un avortement ciblé par des manifestations anti-avortement.

“Ces groupes tentent de dissuader ou d’empêcher les femmes d’accéder aux soins d’avortement en affichant des images graphiques de fœtus, en appelant les femmes” meurtrières “et en suspendant des vêtements de bébé autour des entrées de la clinique, causant une détresse importante aux femmes.”

Parmi les autres tactiques employées par les manifestants anti-avortement, citons la chasse aux femmes dans la rue et le partage de brochures contenant des informations médicales entièrement fausses. Cela implique parfois même la diffusion de matériel contenant des affirmations erronées selon lesquelles les avortements causent le cancer du sein.

Mme Caulfield, une ancienne dirigeante du groupe parlementaire pro-vie multipartite, a précédemment suggéré de limiter le délai d’avortement de 24 semaines.

Au cours du week-end, Anneliese Dodds, secrétaire de l’ombre pour les femmes et l’égalité, a déclaré: «Il est profondément troublant que Rishi Sunak ait nommé une ministre des femmes qui soutient la limitation des droits des femmes à l’avortement.

« Le gouvernement doit être clair et sans équivoque sur le fait que le droit d’une femme à un avortement sûr et légal n’est pas menacé.

Mme Caulfield a déjà été critiquée pour avoir affirmé que les bébés nés à seulement 18 semaines « grandissent pour vivre longtemps et en bonne santé comme le reste d’entre nous » – une affirmation qui a été rejetée comme « tout simplement fausse ».

Les nouvelles mesures de zones tampons mettent en place des zones d’exclusion autour des cliniques d’avortement et des hôpitaux, ce qui érige en infraction le fait d’empêcher ou de harceler les femmes qui utilisent les services ou le personnel qui les fournit.

Les contrevenants pourraient être frappés d’une peine allant jusqu’à six mois de prison pour une première infraction ou jusqu’à deux ans s’ils commettent des crimes supplémentaires, la «zone tampon» couvrant 150 mètres d’une clinique d’avortement.