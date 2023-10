La ministre conservatrice refuse de parier 1 000 £ sur sa victoire aux prochaines élections – citant son rôle en charge des jeux de hasard

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La secrétaire à la Culture, Lucy Fraser, est devenue la deuxième ministre à parier 100 £ que les conservateurs remporteront les prochaines élections – mais n’a pas misé 1 000 £, citant son rôle en charge des jeux de hasard.

Les conservateurs ont été avertis qu’ils se dirigeaient vers une défaite écrasante aux élections générales et que la conférence annuelle du parti de cette semaine risquait d’être un « sillage », par le plus grand institut d’enquête britannique.

Dans une interview avec l’Independent, Mme Frazer a répondu « oui » lorsqu’on lui a demandé si elle parierait 100 £ sur cette publication que son parti serait victorieux.

Cependant, elle a refusé de parier 1 000 £, en plaisantant : « Je suis également en charge des jeux de hasard, alors je pense qu’en rester là ».

Michael Gove, le secrétaire d’État chargé de la mise à niveau, a également parié 100 £ sur la victoire des conservateurs aux élections générales de l’année prochaine, dans une interview accordée au journal Sun on Sunday.

Rishi Sunak est sous pression pour lancer un appel visant à convaincre les électeurs de repenser aux conservateurs lors de ce qui devrait être leur dernière conférence avant que les électeurs ne se rendent aux urnes.

Mais la première journée de conférence risque d’être dominée par des querelles sur le HS2, la fiscalité et l’immigration.

Dans une longue interview, Mme Frazer a également qualifié le récent scandale impliquant GB News de « totalement scandaleux », mais a déclaré que la chaîne avait présenté ses excuses. La chaîne a suspendu Laurence Fox après avoir fait une série de commentaires sur la journaliste Ava Evans, suggérant notamment que personne ne voudrait la « baiser ».

De manière plus générale, elle a déclaré qu’elle pensait que les médias et la société avaient encore des améliorations à apporter dans la façon dont ils traitent les femmes.

«Je pense que nous avons parcouru un chemin important… en termes de façon dont nous traitons les femmes, et évidemment des rôles que les femmes occupent, et de la rupture des divers plafonds de verre. Je ne pense pas que nous ayons terminé ce voyage ».

Elle a également accusé les travaillistes de « dénigrer » le Royaume-Uni et l’économie.

Parlant du secteur dont elle est responsable, elle a déclaré : « Je pense que le Parti travailliste dénigre le pays, dévalorise l’économie et comment nous nous en sortons. Et je pense que nous devrions adopter la culture fantastique que nous avons ici et en être extrêmement fiers.

En tant que ministre des Sports, elle a également prédit que les Jeux du Commonwealth se poursuivraient encore longtemps, malgré les difficultés récentes.

Victoria, en Australie, s’est retirée de l’organisation des Jeux du Commonwealth de 2026 en juillet, invoquant un dépassement de coûts prévu.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait qu’il y aurait encore des Jeux du Commonwealth dans les décennies à venir, Mme Frazer a répondu : « Oui, je le pense. Et je l’espère vraiment. Parce que je pense que le Commonwealth est une partie très importante de nos alliances en tant que pays. Et je pense aussi qu’il y a un énorme avantage à organiser des matchs internationaux dans différents pays. Nous avons donc vu que les Jeux du Commonwealth organisés ici ont apporté d’énormes avantages économiques à Birmingham et je pense que cela apporte également quelque chose qu’on ne peut pas mesurer en termes d’argent, c’est le cas lorsque vous organisez des événements sportifs internationaux, comme le Commonwealth. Les Jeux ou la Coupe du Monde, il y a une énergie énorme dans un domaine qu’on ne peut pas reproduire en termes financiers.

Concernant la hache qui pèse sur la liaison ferroviaire HS2 vers Manchester, une histoire révélée pour la première fois par l’Independent, elle a déclaré que le gouvernement avait investi des milliards de livres dans le nord de l’Angleterre et que « quelle que soit la décision concernant HS2, nous continuerons à investir dans le nord ». .»