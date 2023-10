La ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, épate certains conservateurs et alarme d’autres avec sa ligne dure

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, a dénoncé mardi les migrants illégaux et les lois sur les droits de l’homme et a « réveillé » les critiques de sa ligne dure alors qu’elle tentait d’assurer sa place de porte-drapeau de l’aile droite du Parti conservateur pour l’ordre public.

Dans son discours d’ouverture à la conférence annuelle du parti au pouvoir, Braverman a qualifié la migration d’« ouragan » qui amènerait « des millions d’immigrants supplémentaires vers ces côtes, de manière incontrôlée et ingérable ».

Elle a déclaré que les gouvernements britanniques avaient été « beaucoup trop réticents à l’idée d’être qualifiés de racistes pour correctement mettre de l’ordre dans le chaos ». Mais les conservateurs, a-t-elle dit, donneraient à la Grande-Bretagne des « frontières fortes ».

Braverman a salué les mesures prises par le gouvernement pour rendre plus difficile la demande d’asile des migrants en Grande-Bretagne, notamment une loi qui exige que toute personne arrivant sur de petits bateaux traversant la Manche soit arrêtée puis expulsée de façon permanente vers son pays d’origine ou un pays tiers.

Bien qu’elle ait été adoptée par le Parlement plus tôt cette année, la loi n’est pas encore entrée en vigueur. Le seul pays tiers qui a accepté d’accueillir des migrants britanniques est le Rwanda, et personne n’y a encore été envoyé car ce projet est contesté devant les tribunaux britanniques.

Le discours de Braverman devant les militants du parti avait l’air d’un rassemblement électoral. Les conservateurs du Premier ministre Rishi Sunak sont à la traîne des travaillistes dans les sondages d’opinion, avec des élections prévues d’ici la fin 2024. De nombreux membres participant à la conférence de quatre jours qui se termine mercredi à Manchester envisagent une course à la direction qui suivrait probablement une défaite.

Braverman, un avocat formé à Cambridge, fait campagne officieusement pour soutenir l’aile droite populiste du parti en prônant des restrictions toujours plus strictes sur la migration et une guerre contre la protection des droits de l’homme et les valeurs sociales libérales. Elle a plaisanté en disant que la loi sur les droits de l’homme devrait être appelée « Loi sur les droits criminels », a déclaré que les femmes trans ne devraient pas être autorisées dans les services d’hôpital pour femmes non mixtes et s’est engagée à supprimer « l’idéologie du genre, les privilèges blancs, l’histoire anti-britannique » de l’éducation et institutions culturelles.

Braverman fait craindre à certains conservateurs que le parti retrouve son image de « parti méchant », comme l’avait un jour qualifiée l’ancienne Première ministre Theresa May. Ces dernières années, le parti s’est efforcé de se débarrasser de son image de bastion des « Little Englanders » chauvins et d’attirer des membres plus diversifiés. Sunak est le premier Premier ministre britannique de couleur, Braverman a également des racines indiennes et plusieurs autres membres éminents du Cabinet ont également des parents ou des grands-parents immigrés.

Braverman a déclaré que ses détracteurs avaient « essayé de faire de moi une figure haineuse, parce que je dis la vérité – la vérité sans fard et sans fard sur ce qui se passe dans notre pays ».

La question reste ouverte de savoir si les vues dures de Braverman fonctionneront sur le parti ou sur le pays.

Les délégués ont accueilli son discours par de vifs applaudissements, mais un politicien conservateur présent dans la salle a été expulsé par la sécurité après avoir contesté les opinions de Braverman sur le genre.

Andrew Boff, membre de l’Assemblée de Londres, a déclaré que Braverman parlait de « trash » sur le genre et « donnait à notre Parti conservateur un aspect transphobe et homophobe ».

« Ce ministre de l’Intérieur vilipendait essentiellement les homosexuels et les personnes trans en attaquant l’idéologie LGBT, ou l’idéologie du genre », a-t-il déclaré. « C’est fictif, c’est ridicule. »