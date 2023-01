La ministre brésilienne de l’environnement, Marina Silva, espère inverser l’héritage de Bolsonaro

DAVOS, Suisse — Lorsque le président brésilien Jair Bolsonaro a fait ses débuts au Forum économique mondial en 2019, il prononcé un raté d’un discours . Les observateurs de l’époque ont décrit ses remarques caustiques comme “en bois” et “sans vie”, tandis que Bolsonaro flattait timidement la foule à l’esprit d’entreprise rassemblée dans les Alpes suisses. Vers la fin, cependant, il a montré ses penchants idéologiques d’extrême droite. “La gauche ne prévaudra pas dans cette région, ce qui est bon, je pense, non seulement pour l’Amérique du Sud, mais aussi pour le monde”, a-t-il déclaré.

Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitement y compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine.

Cette semaine au Forum économique mondial a marqué le retour international de l’administration brésilienne de gauche qui a récemment prévalu sur Bolsonaro, y compris deux ministres éminents du cabinet du président Luiz Inácio Lula da Silva. En tête de leur ordre du jour, réparer les dommages environnementaux causés par l’ancien président, qui s’est élevé contre le consensus international sur le changement climatique et a tacitement permis la destruction de pans de la forêt amazonienne par les bûcherons et les éleveurs.

Sous la direction de Bolsonaro, les réglementations environnementales ont été abandonnées et les agences fédérales chargées de protéger la forêt tropicale et les communautés autochtones ont été démantelées ou éventrées. En conséquence, selon une estimation, le taux de déforestation a grimpé de 60%, conduisant la forêt amazonienne – les poumons proverbiaux du monde – à devenir un émetteur net de dioxyde de carbone, plutôt qu’un absorbeur des émissions mondiales de carbone.

Silva, un écologiste chevronné devenu politicien populiste, a également servi pendant le premier mandat de Lula entre 2003 et 2008. Ce gouvernement a été crédité d’avoir réduit la déforestation dans la forêt tropicale et de positionner le Brésil comme un agent majeur de l’action climatique sur la scène mondiale. “J’ai été très attristé que malgré les nombreuses avancées que nous avons eues au premier [Lula] l’administration, beaucoup d’entre elles ont été renversées [by Bolsonaro]», a-t-elle déclaré, ajoutant que son gouvernement est désormais confronté à un projet à deux volets : l’un pour « regagner le temps perdu et inverser les dommages causés » et l’autre pour « faire avancer l’agenda climatique plus loin qu’il ne l’a jamais été sur d’autres fronts ».