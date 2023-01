La ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht démissionne au milieu des critiques liées à l’Ukraine

La politicienne assiégée, membre des sociaux-démocrates de Scholz, avait fait face à une pression croissante pour se retirer après un message du Nouvel An largement critiqué et des révélations selon lesquelles elle avait emmené son fils en hélicoptère militaire dans le nord de l’Allemagne pour des vacances. Les erreurs de relations publiques ont alimenté une critique plus large de sa gestion de la réponse à la guerre au ministère de la Défense.