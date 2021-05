Une ministre du gouvernement a été accusée d’avoir «menti entre ses dents» après avoir affirmé que l’immunité collective n’avait jamais été une politique gouvernementale lors d’un entretien le Bonjour la Grande-Bretagne.

Anne-Marie Trevelyan a rejeté l’affirmation de Dominic Cummings selon laquelle l’immunité collective était le plan officiel élaboré pour lutter contre la pandémie.

«Cela n’a jamais été la politique de ce gouvernement», a déclaré le ministre de l’Énergie au programme.

« Boris Johnson était très clair que la seule chose qui comptait était que nous nous assurions que nous sauvions des vies et que nous gardions notre NHS en sécurité et capable de fonctionner, non seulement pour protéger ceux qui pourraient attraper Covid mais aussi tout le monde. »

Les hôtes Susanna Reid et Bill Turnbull ont diffusé des images du conseiller scientifique en chef du gouvernement, Patrick Vallance, affirmant en mars 2020 que le Royaume-Uni devait parvenir à «l’immunité des troupeaux».

Mme Trevelyan a déclaré que le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, avait dit que l’immunité des troupeaux était « l’un des outils potentiels de l’arsenal » mais que ce n’était pas l’objectif politique.

Mme Trevelyan, qui faisait partie du Cabinet à l’époque, a déclaré: « Je suis très convaincue que le Premier ministre n’a jamais eu pour politique d’immunité collective ».

Viwers s’est adressée à Twitter pour critiquer Mme Trevelyan pour ses remarques.

«Elle ment entre ses dents. Comment ces clowns continuent-ils à être élus pour diriger le pays? » on a écrit.

Un autre a dit: «Le député conservateur sur le GMB refuse l’immunité du troupeau semble assez ridicule face aux images de Vallance jouées par Susanna Reid et Bill Turnbull.

«Pourquoi ne pas simplement admettre que c’était une politique? Gênant… »

Une personne a dit l’interview «se transformait en épave de train» alors que un autre a demandé: « Boris Johnson n’a-t-il pas dit à Philip Schofield et Holly Willoughby qu’il voulait l’immunité collective? »