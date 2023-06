La minijupe rayée de Selena Gomez à Paris : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Selena Gomez porte toujours une sorte de tenue élégante et c’est exactement ce qu’elle a fait lors de son événement Rare Beauty à Paris le 9 juin. étaient en plein écran.

La mini-jupe plissée de Selena commençait haut sur sa taille et comportait un ourlet super court avec des rangées de volants. Une chemise boutonnée blanche à manches longues était rentrée dans sa jupe et elle a complété son look avec des escarpins beiges et noirs à bouts pointus. Une paire de lunettes de soleil noires fines et un petit nœud noir et blanc attaché au sommet de sa tête ont lié son look mignon ensemble.

Selena a été sur un rouleau avec ses tenues ces derniers temps et à part ce look chic, elle était récemment sortie avec un ami quand elle portait une paire de pantalons amples en cuir noir Wilfred the Effortless avec un pull noir Wilfred Maria. Elle a accessoirisé son look avec une paire de sandales en peau de mouton Prada, un ensemble de bandeau doux et extensible Urban Outfitters, des lunettes Dolce & Gabbana Dg5076 et un sac Saint Laurent Le 5 a 7 Hobo en cuir verni.

Un autre de nos looks récents préférés était son pull à col roulé sans manches qu’elle portait sous un trench-coat en coton à double boutonnage Wardrobe.Nyc Release 04. Elle a stylisé son haut avec une paire de jeans Icon Poppy délavés et délavés, des lunettes de soleil ovales Dmy by Dmy Valentina Havana et des boucles d’oreilles 8 Other Reasons Chance Hoops.

Comme si ses tenues ne pouvaient pas être meilleures, Selena venait de sortir à Paris lorsqu’elle a porté un ensemble noir de la tête aux pieds comprenant un body en laine mérinos côtelée Wolford niché dans une paire de pantalons Babaton Markova. Elle a complété son look avec une paire de sandales Proenza Schouler Square Thong, un trench en cuir noir Aya Muse et des boucles d’oreilles Jennifer Fisher Erin Hoop.

