La mini-robe rouge et la capuche de Beyoncé lors de la tournée de la Renaissance : photos – Hollywood Life

Beyoncé a absolument tué sa tournée Renaissance et ses tenues ont été tout simplement parfaites. Pour son dernier look, la femme de 41 ans a enfilé une mini-robe rouge moulante avec un décolleté plongeant et une cape à capuche et elle a partagé des photos d’elle portant la tenue sur son Instagram.

Bey a secoué le look pour son concert à Hambourg, en Allemagne, et cela n’a pas déçu. Elle a enfilé le body Carolina Herrera personnalisé rouge vif qui avait un décolleté super décolleté qui se terminait jusqu’au nombril et révélait un grand décolleté. Elle a stylisé le une-pièce avec une cape à capuche rouge satinée et accessoirisé avec une paire de mules en cuir verni Jimmy Choo Bing rouge et cristal, des collants rouges transparents, des boucles d’oreilles en diamant pendantes et un magnifique glam.

Les tenues de tournée de Bey ne cessent de devenir plus sexy et à part ce look, un autre de nos favoris était son ensemble rose à Amsterdam. Elle avait l’air incroyable dans une robe à paillettes Ivy Park rose vif personnalisée qui avait un décolleté dos nu qui mettait son décolleté en valeur. La robe moulante avait deux fentes plongeantes de chaque côté de la jupe, qui avait également une longue traîne de soie qui coulait dans le dos. Elle a montré ses longues jambes toniques dans la robe et elle a complété son look avec une paire de chaussures Bespoke Malone Souliers argentées métalliques.

Un autre de nos looks préférés était sa tenue Balmain en peau de serpent jaune personnalisée qui comportait un body moulant et un grand chapeau haut de forme assorti. Un autre look Balmain qu’elle a porté en tournée était sa combinaison argentée qui semblait être faite de métal. Le une-pièce à col haut comportait des manches longues avec des gants tandis que la moitié inférieure n’avait pas de pantalon. Elle a complété son look avec des bottes argentées métallisées au-dessus du genou et des collants résille nude.

