La mini-robe rose de Jennifer Lawrence : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : T. JACKSON / BACKGRID

Jennifer Lawrence a accouché il y a tout juste un an et elle est déjà de retour au travail et elle a l’air fabuleuse. La femme de 32 ans tournait son nouveau film, Pas d’émotions fortes, à Long Island, NY le 20 octobre, quand elle portait une mini-robe rose moulante. JLaw a coiffé la robe courte avec de magnifiques longs cheveux blonds qui tombaient par vagues.

Sur le plateau, JLaw a montré sa silhouette incroyable dans une mini-robe rose à bretelles spaghetti qui avait des nœuds sur les épaules et un décolleté décolleté. La robe était ajustée sur sa poitrine, révélant un grand décolleté, tandis que la taille était cintrée. Le reste de la robe comportait une jupe fluide et elle l’a accessoirisée avec une paire de sandales à bride de cheville en argent métallique et des colliers superposés.

Quant à son glam, Jennifer n’a porté pratiquement aucun maquillage, à l’exception de l’eye-liner et d’une lèvre rose brillante, tandis que ses longs cheveux blonds étaient détachés et séparés au milieu en vagues lâches. Jennifer a donné naissance à son fils, Cy, en février, avec son mari Cooke Maroneyet depuis le début du tournage, Jennifer a porté une multitude de tenues élégantes et à part cette robe rose, elle a récemment porté une mini-jupe en denim super courte et taille haute avec un t-shirt à fleurs bleu rentré. Elle a complété son look avec un sac à dos à fleurs et une paire de baskets blanches Converse Chuck Taylor All Star Lo Top.

Lorsque Jennifer ne tourne pas, elle orne des tapis rouges ou des couvertures de magazines, et l’autre jour, elle a assisté au Festival du film de Londres lorsqu’elle portait une magnifique robe noire Del Core Spring 2023. La robe à col haut comportait de longues manches cape transparentes tandis que toute la robe était recouverte de perles blanches. Elle a stylisé la robe avec une paire de boucles d’oreilles Sidney Garber on the Hook et des sandales noires Gianvito Rossi Portofino.

