La mini-robe noire de Melanie Griffith à son 65e anniversaire : Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : BACKGRID

Mélanie Griffith Elle a toujours l’air fabuleuse, peu importe ce qu’elle porte et c’est exactement ce qu’elle a fait lorsqu’elle a célébré son 65e anniversaire au San Vicente Bungalows à West Hollywood. L’anniversaire de Mélanie était le 9 août et elle était magnifique lorsqu’elle portait une mini-robe noire à manches longues et à col haut.

La robe de Melanie comportait un col roulé et une taille cintrée qui était nouée sur le côté avec un petit nœud. Le reste de la robe coulait dans une mini-jupe enveloppante à volants qui était superposée. Elle a stylisé la robe super courte avec une paire de collants noirs complètement transparents qui étaient couverts de minuscules pois.

Melanie a accessoirisé son look avec une paire de bottes de combat en cuir noir, un sac à bandoulière en cuir noir et une paire de gants en dentelle noire transparente sans doigts. Quant à son glam, Melanie avait ses cheveux blonds relevés en un chignon haut désordonné avec une longue frange laissée de côté pour encadrer le côté de son visage. Une paire de boucles d’oreilles en diamant pendantes, un smokey eye sensuel et une lèvre rouge vif complétaient son look.

S’il y a bien une chose sur Mélanie, c’est qu’elle adore les tenues monochromes noires. L’une de nos tenues entièrement noires préférées d’elle était lorsqu’elle déjeunait dans un col roulé noir moulant rentré dans une paire de pantalons taille haute ajustés qui étaient serrés à la taille et amples autour de ses jambes. Elle a accessoirisé son look avec une paire de lunettes de soleil œil-de-chat, un sac à main et des mocassins en fourrure Gucci.

