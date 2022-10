La mini-robe blazer noire de Millie Bobby Brown sur ‘GMA’: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Christopher Peterson / SplashNews.com

Millie Bobby Brown était l’invité spécial de Bonjour Amérique à New York le 28 octobre, lorsqu’elle portait une mini-robe blazer noire courte avec des collants. La jeune femme de 18 ans a été occupée à promouvoir son nouveau film, Enola Holmes 2et sa dernière tenue est peut-être notre préférée.

La robe blazer noire de Millie était cintrée à la taille et très courte. Elle a coiffé la robe avec une paire de collants noirs complètement transparents, une paire d’escarpins à bout pointu en cuir verni noir et un sac à main en cuir blanc. Quant à son glam, elle avait ses longs cheveux blonds platine blonds en vagues lâches tandis qu’une frange frontale vaporeuse couvrait son front.

Millie a porté une multitude de tenues époustouflantes tout en faisant la promotion de son nouveau film et pas plus tard qu’hier soir, elle a assisté à la première de New York lorsqu’elle portait une magnifique robe à dos nu Louis Vuitton rose bubblegum. La robe comportait un décolleté plongeant qui révélait un grand décolleté tandis que toute la robe était recouverte d’appliques florales argentées. Un décolleté ras du cou floral et un chignon au milieu complétaient son look. Elle a été rejointe par son petit ami, Jake Bongioviqui a choisi de porter un costume noir avec une chemise boutonnée noire en dessous.

Pendant ce temps, plus tard dans la nuit, elle était sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon. Pour l’apparence, Millie portait un haut noir rentré dans une paire de pantalons gris à taille haute et à jambes larges. Elle a stylisé la tenue avec une veste en cuir marron Celine Smocked Belted in Soft Lambskin Cognac sur le dessus et a ajouté une paire de talons noirs.

Une autre de nos tenues récentes préférées de Millie était sa mini-robe noire moulante avec un décolleté décolleté. Elle a stylisé la mini avec un long trench-coat en cuir marron foncé et une paire d’escarpins Louis Vuitton Black Fame Platform.