La « mini-OTAN » de Poutine en péril alors que les soldats de maintien de la paix russes sont tués par les troupes azéries

Des soldats de la paix russes stationnés au Haut-Karabagh ont été tués lors d’un bombardement, a annoncé mercredi le Kremlin. Cela a porté un coup dur à l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC), dirigée par Moscou, alors que l’Azerbaïdjan a revendiqué le contrôle de la région séparatiste à la suite d’une brève offensive militaire.

Le ministère russe de la Défense a publié mercredi un communiqué indiquant qu’une voiture transportant des soldats de maintien de la paix russes avait essuyé des tirs et que tous les militaires étaient morts. Cette annonce est intervenue peu de temps après que l’Azerbaïdjan a lancé des attaques contre la région et que les Arméniens de souche contrôlant le Haut-Karabakh ont accepté un cessez-le-feu proposé par Moscou.

Un manifestant s’entretient avec des policiers arméniens lors d’une manifestation dans le centre-ville d’Erevan le 20 septembre 2023. L’Azerbaïdjan a déclaré qu’il avait mis fin à son opération militaire dans la région contestée du Haut-Karabakh, après que les forces séparatistes arméniennes ont accepté de déposer les armes et de tenir des pourparlers de réintégration. .

KAREN MINASYAN/AFP/Getty Images



Cette nouvelle intervient alors que l’OTSC, fondée en 2002, semble être en péril sur fond de flambée de violence dans la République autoproclamée d’Artsakh. Cette initiative est dirigée par les Arméniens de souche de la région et est reconnue internationalement comme faisant partie de l’Azerbaïdjan. L’OTSC est une alliance militaire de six États post-soviétiques – l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie et le Tadjikistan – qui a été comparée à une version plus petite de l’OTAN.

La tension est montée entre l’Arménie et la Russie, qui sont depuis longtemps de proches alliés. Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré que le dirigeant russe Vladimir Poutine n’avait pas réussi à soutenir son pays au milieu des affrontements avec l’Azerbaïdjan voisin.

Semaine d’actualités a contacté le ministère russe de la Défense et l’OTSC pour commentaires par courrier électronique.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan sont entrés en guerre à deux reprises pour le Haut-Karabakh depuis l’effondrement de l’Union soviétique – dans les années 1990 et en 2020. L’Azerbaïdjan a intensifié mardi ce conflit qui dure depuis des décennies après que son ministère de la Défense a publié une déclaration affirmant que « les activités antiterroristes locales » avaient été lancées pour « réprimer les provocations à grande échelle » au Haut-Karabakh.

Pashinyan a dénoncé l’inaction de l’OTSC et la réponse tiède de la Russie après le déclenchement de l’article 4 du bloc de sécurité en septembre 2022. Celui-ci déclare que toute « agression contre les États membres de l’OTSC est considérée par les autres participants comme une agression contre tout le monde ».

Cette semaine, des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des manifestants appelant au retrait de l’Arménie de l’OTSC, tandis qu’une autre montre des Arméniens déchirant les passeports russes et traitant la Russie d’ennemi.

Les observateurs affirment que l’absence de réponse de Moscou pourrait être due au fait que le pays a déversé ses troupes et ses ressources militaires en Ukraine au milieu d’une contre-offensive de Kiev pour récupérer son territoire dans le cadre de la guerre, qui en est maintenant à son 19e mois.

Pendant ce temps, le Kazakhstan et le Kirghizistan, membres de l’OTSC, ont publié mardi une déclaration commune, exprimant leur « sérieuse préoccupation concernant les provocations arméniennes contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan ».

« Deux membres de l’OTS [the Organization of Turkic States] sont également présents dans l’OTSC (Kazakhstan et Kirghizistan). Pourtant, ils ont accepté cette déclaration ferme concernant l’Arménie, autre membre de l’OTSC », a écrit mardi Luke Coffey, chercheur principal au groupe de réflexion américain Hudson Institute, sur X, anciennement Twitter.

Coffey a ajouté que cette décision montre que la Russie est faible et perd de son influence.

Mark Temnycky du Centre d’analyse des politiques européennes (CEPA) a déclaré dans une analyse du 6 septembre que, deux décennies après sa création, l’OTSC « se fracture, soulignant l’affaiblissement de l’emprise du Kremlin sur ses voisins ».

Et Pashinyan a déclaré la semaine dernière à POLITICO que la mission de maintien de la paix de l’OTSC avait échoué. « A la suite des événements en Ukraine, les capacités de la Russie ont changé », a-t-il déclaré.

La Russie a déclaré qu’elle enquêtait sur la mort de ses soldats de maintien de la paix au Haut-Karabakh.