La mini-jupe de Beyonce : tient la main de Jay-Z lors d’un rendez-vous : photos – Hollywood Life

Beyoncé porte toujours une sorte de tenue sexy et c’est exactement ce qu’elle a fait en allant manger chez Giorgio Baldi avec son mari JAY Z le 27 novembre. La femme de 41 ans a mis en valeur ses jambes toniques lorsqu’elle a porté une mini-jupe plissée bleu marine extrêmement courte avec un sweat-shirt et des talons.

La jupe plissée de Bey était extrêmement courte et elle l’a stylisée avec un sweat-shirt bleu baggy à col rond du Whitney Museum of American Art. La chanteuse a complété son look avec une paire de sandales à lanières noires Femme La Luce Minimale Vegan Python Wrap et un sac Louis Vuitton Speedy Bandouliere 20. Quant à son glam, elle avait ses longs cheveux châtain clair surlignés en boucles volumineuses avec ses pièces avant enroulées sur les côtés.

Pendant ce temps, Jay a porté une paire de pantalons de survêtement noirs ajustés avec un sweat-shirt à col rond noir et un long caban noir sur le dessus. Il a noué son look avec un bonnet noir et une paire de baskets blanches impeccables. Étaient également présents au restaurant Kanye West et Ray J qui ont tous dîné séparément.

Les tourtereaux ont adoré les rendez-vous amoureux ces derniers temps et la semaine dernière, ils sont sortis dîner à New York quand ils ont porté des looks plus décontractés. Pour la sortie, Bey a porté une paire de pantalons évasés noirs courts avec un sweat à capuche noir ample, des lunettes de soleil œil-de-chat et une paire d’escarpins à bout pointu en cuir verni noir. Jay portait une paire de joggeurs noirs à cordon avec un sweat-shirt à col rond noir, un bonnet Puma, des chaussettes hautes blanches et des baskets blanches.

Beyonce a été sur une lancée avec ses tenues ces derniers temps et à part ce look, elle a récemment assisté au 5e gala annuel d’art portable du WACO Theatre Center lorsqu’elle était fabuleuse dans une robe noire moulante Gucci sans bretelles avec un décolleté à motif d’étoiles à paillettes blanches et un vieux Hollywood boucles.

La robe noire et blanche sans bretelles de Bey était super ajustée et avait un décolleté plongeant sans bretelles avec des bonnets à paillettes blanches avec de grandes étoiles argentées sur la poitrine. Le corsage de la robe était un corset qui resserrait sa petite taille tandis que le reste de la jupe en satin étreignait ses hanches et ses jambes. Elle a stylisé la robe avec des gants en satin rose avec des ourlets à volants, de grandes boucles d’oreilles pendantes en diamant Lorraine Schwartz, des lunettes de soleil œil-de-chat noires et une pochette noire Dolce & Gabbana.