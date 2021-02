Katie Holmes a été photographiée lors d’une rare sortie avec sa petite fille Suri et il semble que l’adolescente soit maintenant presque aussi grande que sa mère.

La star de Dawson’s Creek, 42 ​​ans, est sortie dans les rues de New York pour une virée dans les magasins avec Suri, 14 ans.

La paire s’est enveloppée au chaud dans des manteaux confortables et des jeans assortis, et a gardé le visage couvert de masques.

Cependant, ils ne pouvaient pas cacher les similitudes frappantes entre la mère et la fille.

Suri avait l’air presque aussi grande que sa mère de 5 pieds 9 pouces et ils portaient tous les deux leurs longs cheveux bruns.

Elle semblait tenir un café glacé et un sac de courses alors qu’elle discutait joyeusement avec sa célèbre maman.







Katie partage Suri avec son ex-mari Tom Cruise.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2005 et s’est fiancé dans les deux mois suivant une romance éclair.

Suri est né un an plus tard, en avril 2006, le jour de ce que l’on pense être le premier anniversaire du couple.







Tom et Katie se sont mariés plus tard cette année-là, se mariant lors d’une superbe cérémonie en Italie, en novembre 2006.

Ils se sont mariés pendant six ans avant la rupture de la relation en 2012 et Katie a demandé le divorce.

On pense que l’actrice a obtenu la garde principale de Suri et qu’ils vivent ensemble à New York.

On pense que Katie a fréquenté Jamie Foxx, mais elle est maintenant en relation avec le chef Emilio Vitolo, Jr.







La paire est devenue officielle sur Instagram en décembre, Emilio partageant une photo de Katie le jour de son anniversaire.

Il a écrit: « La personne la plus incroyable, la plus gentille et la plus belle. Chaque fois que je vois ton visage, ça me fait sourire. Joyeux anniversaire !!! Je t’aime !! »

Le Mirror a précédemment rapporté en exclusivité que le couple s’était rencontré pour la première fois dans le restaurant de son père à New York, où il est chef.







Une source a déclaré: «Katie, qui n’est pas la meilleure cuisinière, a demandé à Emilio de l’aider à se perfectionner lorsqu’elle est revenue à New York car elle en avait marre de toujours commander et cuisiner la même chose.

«Il vit pratiquement dans l’appartement de Katie. Ils parlent déjà d’emménager ensemble.

«Il souhaite également devenir papa et avoir des enfants et avec Katie.

«Elle a dit à des amis que même si c’était tôt, elle aurait ‘100%’ un autre bébé avec lui.