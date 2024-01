La mine Ranch ajoute une tour d’observation revêtue d’acier à une maison en Arizona

Le studio américain The Ranch Mine a réalisé en Arizona une maison revêtue de bois et d’acier patinable qui comprend un grand volume pouvant « servir de sentinelle pour d’éventuels incendies de forêt ».

Appelée Malapai Tower House, la résidence familiale est située dans une forêt de pins ponderosa dans le nord de l’Arizona, près de la ville de montagne de Flagstaff.

L’un des objectifs de l’équipe de conception était de créer une maison qui réalise « une symbiose harmonieuse avec la nature luxuriante ».

“Il sert de lien entre la civilisation et la nature, unissant le confort de la maison à la beauté sauvage du monde naturel”, a déclaré La mine du ranchbasé à Phoenix.

Accessible par un long chemin de terre venteux, la maison est perchée sur une crête et repose dans une clairière plate parsemée de roches volcaniques.

Le nom du projet, Malapai Tower House, est dérivé du terme espagnol « malpaís », qui signifie vaguement mauvais terrain et fait souvent référence à des terres avec des roches volcaniques érodées.

De plan à peu près en forme de L, la maison se compose de plusieurs volumes à pignon et d’une tour rectangulaire.

Le grand volume a une présence dominante et est la première partie de la maison à devenir visible dès l’approche. À l’intérieur de la tour, les occupants peuvent surveiller le terrain.

“La tour de trois étages offre un belvédère surélevé, permettant aux occupants de s’émerveiller des chutes de neige sur les pins ou des tempêtes imminentes, ou de servir de sentinelle pour d’éventuels incendies de forêt dans la région”, a indiqué l’équipe.

Pour le revêtement extérieur, l’équipe a utilisé des matériaux destinés à se fondre dans l’environnement.

La tour est revêtue d’acier patinable, sa couleur orange étant destinée à compléter le sol riche en fer de la région et à créer une « esthétique cohérente ».

Les volumes inférieurs sont enveloppés de planches de bois à rainure et languette.

Le toit est recouvert de métal à vapeur debout dans une teinte qui reflète l’écorce de pin, et la base de l’habitation est bordée de pierres locales.

“Tirant parti du terrain accidenté à leur avantage, les architectes ont utilisé des pierres collectées sur le site pour former la jupe de fondation de la maison”, a expliqué l’équipe.

“Cela non seulement ancre la maison, mais la durcit également contre l’approche des braises, agissant ainsi comme une mesure de protection contre les incendies de forêt.”

Dans la maison de 5 356 pieds carrés (498 mètres carrés), on trouve des pièces spacieuses et un mélange de matériaux terreux et industriels.

Le rez-de-chaussée abrite un mélange d’espaces privés et publics, dont une grande pièce, une chambre principale, un bureau, un garage et une zone de préparation à la chasse.

Le deuxième étage comprend deux chambres d’enfants, un espace pour faire des puzzles et une salle de sport. Le troisième étage, situé juste à l’intérieur de la tour, est un espace bien-être.

Le point central est la cuisine, où la famille aime préparer et partager les repas. L’espace comprend un grand îlot avec un comptoir en noyer et un gril au feu de bois avec une cheminée recouverte de pierre calcaire.

“La cuisine, située au cœur de la maison, devient un point central où la famille aime cuisiner sur le feu, préparant souvent les richesses de ses terres à l’aide de son grill Grillworks”, a déclaré l’équipe.

La mine Ranch optimise la maison de l’Arizona pour la vie intérieure-extérieure

Le salon attenant dispose d’un foyer au bois avec un cadre en acier brut. Le foyer procure de la chaleur lors des journées froides, en plus des planchers de béton radiants.

Les niveaux supérieurs sont accessibles par un escalier en acier brut et bois de récupération. Un pont s’étend au-dessus de la cuisine et relie la tour.

Le salon à double hauteur s’ouvre sur un patio surélevé offrant une vue panoramique, où les propriétaires pourront apercevoir des animaux sauvages tels que des ours noirs et des wapitis.

Fondée en 2010, The Ranch Mine a réalisé une série de projets en Arizona et au-delà, notamment une résidence à Phoenix avec des murs en parpaings et un toit découpé pour un palmier et une maison noire à Flagstaff qui semble « éclater verticalement du sol ». “.

La photographie est de Dan Ryan Studio.

Crédits du projet :

Architecte: La mine du ranch

Constructeur: Vitrine du constructeur Inc