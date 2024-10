La mine de lithium du Nevada obtient l’approbation finale malgré les dommages potentiels aux fleurs sauvages en voie de disparition

RENO, Nevada — Pour la première fois sous le président Joe Biden, un permis fédéral pour une nouvelle mine de lithium-bore a été approuvé pour un projet du Nevada essentiel à son programme d’énergie propre, malgré la promesse des défenseurs de l’environnement de poursuivre en justice le projet qui, selon eux, entraînera une fleur sauvage en voie de disparition à l’extinction.

La mine d’Ioneer Ltd. contribuera à accélérer la production d’un minéral clé dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques, au centre des efforts de Biden pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ont déclaré jeudi des responsables de l’administration à Reno.

La secrétaire adjointe par intérim de l’Intérieur, Laura Daniel-Davis, a déclaré que le renforcement des approvisionnements nationaux en lithium est « essentiel pour faire progresser la transition énergétique propre et alimenter l’économie du futur ».

« Ce projet démontre comment le partenariat et la collaboration peuvent efficacement équilibrer la production minérale avec la protection des espèces vulnérables et des ressources naturelles irremplaçables », a ajouté Steve Feldgus, principal adjoint du secrétaire américain à l’Intérieur chargé de la gestion des terres et des minéraux.

En chantier depuis près de huit ans, la construction de la mine de Rhyolite Ridge devrait démarrer l’année prochaine dans le haut désert, à mi-chemin entre Reno et Las Vegas, a indiqué la société australienne Ioneer.

La production devrait commencer en 2028 dans la mine, qui devrait produire suffisamment de lithium pour 370 000 véhicules par an pendant plus de deux décennies, ont indiqué des responsables.

Il est unique car il comprend une installation de traitement chimique qui traitera le lithium sur place au lieu de devoir l’expédier en Chine, puis de nouveau aux États-Unis. Demande mondiale de lithium On prévoit que sa production aura été multipliée par six d’ici 2030 par rapport à 2020. Le plus grand producteur de lithium au monde est la Chine, qui transforme actuellement la majeure partie du lithium.

« Je peux affirmer avec une confiance absolue qu’il existe peu de gisements dans le monde aussi impactants que Rhyolite Ridge », a déclaré James Calaway, président exécutif d’Ioneer.

Le Bureau de gestion des terres du ministère de l’Intérieur a délivré le permis après que le Service de la pêche et de la faune ait conclu – en consultation avec le bureau requis par la loi sur les espèces en voie de disparition – que la mine ne mettrait pas en péril la survie du sarrasin de Tiehm.

Le service a ajouté la fleur sauvage de 15 centimètres de haut avec des fleurs jaunes et crème à la liste des espèces américaines en voie de disparition le 14 décembre 2022, citant l’exploitation minière comme la plus grande menace pour sa survie.

Le bureau a lancé le processus d’autorisation de la mine cinq jours plus tard. Les agences affirment que les modifications ultérieures apportées par Ioneer à l’empreinte de la mine ont atténué les inquiétudes concernant les dommages potentiels à la fleur.

Les environnementalistes ont déclaré que l’approbation finale de la mine était une violation politiquement motivée de plusieurs lois américaines. Une heure après que le bureau a publié son procès-verbal officiel de décision approuvant le permis, le Centre pour la diversité biologique a envoyé à la secrétaire de l’Intérieur Deb Haaland un préavis de 60 jours l’informant de l’intention du groupe de poursuivre en justice en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition.

« Nous avons besoin de lithium pour la transition énergétique, mais cela ne peut pas s’accompagner d’un prix d’extinction », a déclaré Patrick Donnelly, directeur du centre du Grand Bassin. Il a déclaré que l’administration de Biden « abandonne son devoir de protéger les espèces menacées comme le sarrasin de Tiehm et se moque de la loi sur les espèces en voie de disparition ».

Moins de 30 000 plantes restent au Nevada, le seul endroit où elles existent dans le monde, réparties en huit sous-populations qui couvrent ensemble 10 acres (4 hectares), soit une superficie égale à la taille d’environ huit terrains de football.

L’USFWS a déclaré que le projet – y compris l’infrastructure et la décharge de stériles – s’approcherait à moins de 5 mètres du sarrasin et entraînerait la perte d’une partie de son habitat critique désigné qui abrite les abeilles voisines et d’autres pollinisateurs essentiels à sa reproduction. .

Mais le service a déclaré que l’opération ne causerait aucune perturbation directe aux usines individuelles et que la remise en état, l’atténuation et la surveillance promises dans le plan devraient fournir les protections nécessaires pour que l’exploitation coexiste avec la mine à ciel ouvert plus profonde que la longueur d’un terrain de football.

« Je ne pense pas du tout que la mine entraînera l’extinction du sarrasin de Tiehm », a déclaré jeudi Bernard Rowe, PDG d’Ioneer. « Au contraire, je pense que nous allons maintenant faire partie de la solution parce que nous allons continuer à fournir des ressources importantes… pour garantir qu’il ne disparaisse pas.

La construction de la mine devrait employer environ 500 travailleurs, dont environ 350 à temps plein lorsque la mine sera pleinement opérationnelle – une aubaine pour le petit comté d’Esmeralda, qui compte environ 1 000 habitants.

Le commissaire du comté d’Esmeralda, Ralph Keys, a déclaré que le comté rural qui est aujourd’hui le moins peuplé du Nevada était le plus peuplé lors du boom de l’or et de l’argent à la fin des années 1800.

«Cela va nous remettre sur la carte», a-t-il déclaré jeudi.

Les opposants au projet affirment qu’il s’agit du dernier exemple en date de l’administration Biden qui bafoue les protections américaines pour la faune indigène et les espèces rares. et terres tribales sacrées au nom du ralentissement du changement climatique en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles et en renforçant la sécurité nationale en réduisant la dépendance aux sources étrangères de minéraux essentiels.

Daniel-Davis a démenti les affirmations des écologistes selon lesquelles l’administration se précipiterait pour développer des projets dits « d’énergie verte » au détriment des risques accrus pour les espèces en difficulté.

« L’urgence du changement climatique et la nécessité de passer à une économie basée sur les énergies propres ont été essentielles à tout ce sur quoi nous avons travaillé depuis le premier jour sous l’administration Biden-Harris », a-t-elle déclaré. « Cela nous amène-t-il à envisager différemment des projets comme celui-ci ou d’autres qui soutiendraient différemment la transition vers une économie d’énergie propre ? Je dois dire catégoriquement non.

Le Nevada abrite la seule mine de lithium existante aux États-Unis. Une autre est actuellement en construction près de la ligne de l’Oregon, à 220 miles (354 kilomètres) au nord de Reno. Mine Thacker Pass de Lithium Americas.