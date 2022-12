La mine de Copper Mountain victime d’une attaque par ransomware à Princeton

Copper Mountain Mine, le plus grand employeur de Princeton, est victime d’une attaque de ransomware selon un communiqué publié sur le site Web de l’entreprise.

Il n’y a eu aucun incident de sécurité ou environnemental résultant de l’attaque, qui s’est produite tard le 27 décembre, indique le communiqué.

L’usine a été temporairement fermée, de manière proactive, pendant que les responsables déterminent l’effet de l’attaque sur ses systèmes de contrôle.

« L’entreprise a rapidement mis en place ses systèmes et protocoles de gestion des risques en réponse à l’attaque. L’entreprise a des opérations isolées, passées à des processus manuels, dans la mesure du possible. »

La mine travaille avec les autorités pour enquêter sur la source de l’attaque.

Selon la Direction de la sécurité de l’information (ISB) de la province, un rançongiciel est une forme de code malveillant ou de logiciel malveillant qui infecte un ordinateur ou un réseau et se propage rapidement pour crypter les données. Ce malware rend les données inaccessibles aux utilisateurs et les criminels responsables exigeront un paiement de l’utilisateur afin que leurs fichiers soient décryptés et restitués. Le paiement est souvent demandé en Bitcoin ou autre monnaie électronique.

L’ISB indique qu’il existe trois façons d’attaquer les ordinateurs.

• E-mail – la personne clique sur un lien malveillant ou une pièce jointe dans un e-mail de phishing.

• Publicité malveillante : l’individu visite un site qui affiche des publicités infectées

• Drive-by-Downloading – l’individu visite un site Web légitime ou illégitime avec un exploit qui n’a pas été corrigé. Cela signifie que la simple ouverture du site Web exécutera le ransomware sans que l’utilisateur ne le sache.

La mine Copper Mountain compte plus de 400 employés.

