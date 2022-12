La mine de charbon de Cumbria est une victoire pour la classe ouvrière, selon le député conservateur

Inscrivez-vous à l’e-mail d’Independent Climate pour recevoir les derniers conseils sur la sauvegarde de la planète Recevez notre e-mail gratuit sur le climat

La décision du gouvernement Rishi Sunak de donner le feu vert à la première nouvelle mine de charbon britannique en 30 ans est une victoire pour la classe ouvrière, a déclaré le député conservateur Lee Anderson.

L’approbation du projet de combustibles fossiles en Cumbrie a suscité la colère des militants écologistes qui disent que cela nuira à la lutte contre le changement climatique.

Les groupes écologistes soutiennent également que la région a besoin d’emplois durables dans les énergies renouvelables, après qu’un ministre a admis que la mine de charbon n’était «pas une solution à long terme».

Mais M. Anderson a déclaré à Times Radio que les gens “m’envoyaient déjà un e-mail pour dire qu’ils étaient absolument ravis de la nouvelle de cette nouvelle mine de charbon, qui injectera des millions dans l’économie locale”.

Le député d’Ashfield a ajouté : “Écoutez, ces amis de la Terre… ce ne sont pas des amis de la classe ouvrière dans des endroits comme Cumbria.”

Les partisans disent que le projet de production de charbon à coke pour l’industrie sidérurgique signifiera environ 500 emplois, mais les militants ont déclaré qu’une poussée pour approuver l’énergie propre créerait plutôt beaucoup plus d’emplois.

Tony Bosworth des Amis de la Terre a déclaré : « West Cumbria mérite bien mieux que cela. Investir dans les énergies renouvelables bon marché et l’efficacité énergétique placerait la région à l’avant-garde de la croissance d’un avenir propre, abordable et sûr sur le plan énergétique, créant des milliers d’emplois verts et d’opportunités au niveau local.

M. Bosworth a déclaré que l’analyse de son organisation montrait que si le gouvernement investissait dans un programme d’isolation des maisons rue par rue, il pourrait créer “autant d’emplois en Cumbrie que la mine de charbon” et réduire les factures d’énergie des résidents.

M. Anderson a également affirmé qu’il croyait aux affirmations de West Cumbria Mining sur la tentative de minimiser les émissions de carbone, et a insisté sur le fait que ce serait “la mine de charbon la plus verte au monde”.

“Les propriétaires de la mine ont déclaré cela, je les crois”, a déclaré le député conservateur. « Si nous pouvons avoir la mine de charbon la plus verte du monde… alors c’est sûrement une leçon et un cadeau pour le reste du monde. Qui peut s’y opposer ?”

L’ancien ministre conservateur Lord Deben – président de la commission sur le changement climatique – s’est opposé au projet, affirmant que son approbation saperait les efforts du Royaume-Uni pour atteindre le zéro net.

Il devrait augmenter les émissions de gaz à effet de serre au Royaume-Uni de 0,4 million de tonnes par an, soit l’équivalent d’environ 200 000 voitures. “Cette décision augmente les émissions mondiales et sape les efforts du Royaume-Uni pour atteindre le zéro net”, a déclaré Lord Deben.

L’approbation a été qualifiée de “honteuse” par l’organisation caritative rurale CPRE, tandis que Greenpeace UK a déclaré que le gouvernement Sunak “risquait de devenir une superpuissance dans l’hypocrisie climatique”.

Le secrétaire fantôme du Labour sur le changement climatique, Ed Miliband, a déclaré que M. Sunak avait été dénoncé comme un “Premier ministre des combustibles fossiles à l’ère du renouvellement”, qui avait “renoncé à toute prétention de leadership climatique”.

La ministre du Cabinet Gillian Keegan a admis que la mine de charbon n’était “pas une solution à long terme” alors qu’elle cherchait à défendre l’approbation d’un projet controversé.

“Il s’agit d’une mine de charbon à coke très spécifique”, a-t-elle déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme. « C’est un peu une situation spécifique parce que c’est dans un but et une utilisation spécifiques – et ce n’est pas du tout une solution à long terme. C’est une transition.

Le secrétaire de mise à niveau Michael Gove a approuvé les plans du projet Woodhouse Colliery près de Whitehaven, qui devrait extraire près de 2,8 millions de tonnes de charbon par an pour l’industrie sidérurgique, qui dépend fortement de la Russie.

Mais une partie du charbon sera exportée vers l’Europe. La lettre du gouvernement décrivant la décision indiquait que M. Gove était “satisfait” qu’il existe un marché britannique et européen pour le charbon.

L’état de nivellement vers le haut était également d’accord avec l’évaluation de l’inspecteur de l’urbanisme selon laquelle l’impact du développement des émissions de carbone « serait relativement neutre et non significatif ».

L’inspecteur indépendant de la planification, Stephen Normington, avait déclaré que la quantité de charbon utilisée dans la fabrication de l’acier au Royaume-Uni serait « globalement la même » avec ou sans la mine.