La millionnaire Gemma Collins révèle ses craintes face à la crise du coût de la vie – en disant “c’est sérieux” et “f ** k acheter des cadeaux”

GEMMA Collins a révélé ses inquiétudes concernant la crise du coût de la vie.

La femme de 42 ans, qui est millionnaire grâce à la télé-réalité, a supplié ses fans d’arrêter de donner des cadeaux cette année et d’aider ceux qui en ont besoin à la place.

S’exprimant lors de la première de la publicité de Noël de McDonald’s, Gemma nous a dit: «Je suis peut-être le GC mais je suis même dans la crise du coût de la vie. J’éteins littéralement toutes mes lumières. Ce n’est pas une blague.”

La star a utilisé autant que possible des bougies pour éclairer sa maison à la place.

Inquiète, Gemma a poursuivi: «Quand je regarde les informations et que je vois des gens perdre leur maison et avoir un froid glacial. C’est sérieux.

“J’essaie vraiment de faire ma part cette année. C’est pourquoi Noël va être si spécial parce que nous sommes tous en quelque sorte confrontés à cela et f ** k cadeaux.

Elle a insisté : « Vous pourriez me donner une Rolex incrustée de diamants, ça ne me dit rien. Je préférerais que vous preniez cet argent et que vous payiez le chauffage d’une vieille femme ou que vous plantiez des arbres et que vous le redonniez à la planète.

Depuis qu’elle est devenue célèbre sur Towie après son arrivée en 2011, la carrière de Gemma n’a cessé de se renforcer et elle a déclaré une valeur nette de plus de 2,5 millions de livres sterling.

Bien qu’elle ait commencé comme vendeuse de voitures, la popularité de Gemma dans l’émission lui a permis de lancer sa propre ligne de vêtements et a conduit à de nombreuses offres de marque.

La star a également fait de nombreuses apparitions à la télévision, notamment son court passage sur I'm a Celebrity Get Me Out of Here en 2014, Celebrity Big Brother et Splash.





Il y a encore une chose sur laquelle Gemma a l’œil – une publicité télévisée de McDonald’s.

Elle nous a dit qu’elle était dégoûtée de ne pas recevoir la dernière publicité en disant : « J’adore Maya Jama mais cette publicité aurait dû être la mienne.

“Mon petit ami dit toujours” Gemma, quand j’ai commencé à sortir avec toi, j’ouvrais le siège passager à ta porte et tu verrais juste des boîtes de sandwichs McChicken s’envoler “.”

La publicité de Noël de McDonald’s lance The Alternative Christmas List, une initiative de McDonald’s aidant à rehausser la convivialité avant Noël, dans le cadre de la campagne #ReindeerReady de cette année.

