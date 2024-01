Le philosophe expérimental Jonathon Keats tente de capturer l’histoire avec la Millennium Camera : une caméra conçue pour prendre une image d’un paysage de Tuscon, en Arizona, au cours des mille prochaines années.

La caméra, comme le rapporte le Poste de New Yorksurplombe un futur lotissement en face de la chaîne montagneuse.

Keats, professeur au Collège des Beaux-Arts de l’Université d’Arizona, a déclaré que le projet art/science est une tentative de fournir une capsule temporelle aux habitants de 3023, de ce qui a changé et n’a pas changé dans le paysage de Tucson, selon Nouvel Atlas.

“La plupart des gens ont une vision assez sombre de ce qui les attend”, a déclaré Keats. L’Université de l’Arizona. “Il est facile d’imaginer que les gens dans 1 000 ans pourraient voir une version de Tucson bien pire que ce que nous voyons aujourd’hui, mais le fait que nous puissions l’imaginer n’est pas une mauvaise chose.”

Keats et une équipe de chercheurs, selon Alerte scientifiquea installé la caméra près d’un sentier de randonnée surplombant Tucson, qui est accompagnée d’un avis invitant les spectateurs à réfléchir à ce que le millénaire pourrait leur réserver.

Qu’est-ce que la caméra et comment fonctionne-t-elle ?

La caméra Millennium, selon Nouvel Atlasest « un cylindre de cuivre avec une fine feuille d’or 24 carats à une extrémité, dans laquelle un petit trou a été percé ».

L’appareil photo sténopé est exposé à la lumière du soleil, qui brille sur une surface sensible à la lumière à l’arrière de l’appareil photo, contenant plusieurs fines couches de garance rose : un pigment de peinture à l’huile.

La caméra, montée sur un poteau en acier, contrôle l’exposition à la lumière réfléchie afin que le pigment développe des distinctions entre l’environnement, ce qui entraîne des couches de pigment formant lentement des caractéristiques des montagnes et du ciel, selon L’Université de l’Arizona.

Selon le Poste de New York, on sait que cette pratique existe dès 500 avant notre ère. Keats a décidé d’utiliser cette technologie désuète parce que “personne ne se souviendra de changer les piles après 300 ans si vous possédez un appareil photo numérique (et) dans 1 000 ans, les gens ne sauront peut-être pas comment développer une photographie physique”.

Keats s’inquiète du fait que les futurs humains n’auront pas les connaissances techniques ou les produits nécessaires pour traiter les images d’un appareil photo conventionnel, c’est pourquoi il utilise l’appareil photo à sténopé et les pigments décolorés par le soleil, comme le rapporte L’Université de l’Arizona.

La caméra n’est pas parfaite, mais Keats a bon espoir

Son projet, bien que prometteur, suscite quelques inquiétudes. Le pigment de garance rose utilisé, selon Alerte scientifiquen’était qu’une supposition éclairée de Keats, car il espère que cela laissera une image via le pigment « s’estompant dans les cycles répétés de la lumière du jour ».

En outre, il admet que de multiples facteurs peuvent affecter le processus d’imagerie de l’appareil photo, comme son retrait des générations futures, selon Alerte scientifique.

Malgré cela, Keats a bon espoir quant aux résultats du projet.

“La caméra ne fait en aucun cas une déclaration sur le développement, sur la façon dont nous devrions construire la ville ou non”, a déclaré Keats. L’Université de l’Arizona. “Il est là pour nous inviter à poser des questions, à engager une conversation et à inviter le point de vue des générations futures dans le sens où ils sont dans nos esprits.”