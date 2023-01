La militante pour le climat Greta Thunberg libérée après avoir été arrêtée par la police allemande lors d’une manifestation contre une mine de charbon

CNN

—



La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a été libérée par la police allemande mardi soir après avoir été arrêtée plus tôt dans la journée lors d’une manifestation contre l’expansion d’une mine de charbon dans le village occidental de Lützerath, a confirmé mercredi la police à CNN.

“Thunberg n’a été détenu que brièvement. Une fois l’identité (de Thunberg) établie, elle était libre de partir », a déclaré à CNN Max Wilmes, porte-parole de la police de la ville d’Aix-la-Chapelle.

“En raison de la reconnaissance de son nom, la police a accéléré le processus d’identification”, a déclaré Wilmes. Il a dit qu’elle avait ensuite attendu que d’autres manifestants soient libérés.

Thunberg a rapidement repris sa campagne mercredi, en tweetant : “La protection du climat n’est pas un crime”.

“Hier, je faisais partie d’un groupe qui a protesté pacifiquement contre l’expansion d’une mine de charbon en Allemagne”, a déclaré l’activiste, ajoutant : “Nous avons été arrêtés par la police, puis détenus, mais nous avons été relâchés plus tard dans la soirée”.

Thunberg faisait partie d’un grand groupe de manifestants qui ont franchi une barrière de police et empiété sur une mine de charbon, que les autorités n’ont pas été en mesure de sécuriser entièrement, a déclaré mardi à CNN le porte-parole de la police, Christof Hüls. C’est la deuxième fois que Thunberg est détenu sur le site, a-t-il déclaré.

Depuis mercredi dernier, la police allemande a expulsé des centaines de militants de Lützerath. Certains sont sur le site depuis plus de deux ans, a précédemment rapporté CNN, occupant les maisons abandonnées par d’anciens résidents après leur expulsion, principalement en 2017, pour faire place à la mine de charbon de lignite.

Le gouvernement allemand a conclu un accord avec la société énergétique RWE, le propriétaire de la mine, en 2022, lui permettant de s’étendre à Lützerath en échange de la fin de l’utilisation du charbon d’ici 2030 – plutôt que 2038.

Une fois l’expulsion terminée, RWE prévoit de construire une clôture périphérique de 1,5 kilomètre (0,93 mile) autour du village, scellant ses bâtiments, ses rues et ses égouts avant qu’ils ne soient démolis.

Thunberg a tweeté vendredi qu’elle était à Lützerath pour protester contre l’expansion. Samedi, elle a rejoint des milliers de personnes manifestant contre le rasage du village.

S’adressant aux militants lors de la manifestation, Thunberg a déclaré: «Le carbone est toujours dans le sol. Et tant que le carbone est dans le sol, cette lutte n’est pas terminée.

Hüls a déclaré que Thunberg était “étonnamment” revenue pour manifester dimanche, lorsqu’elle a été arrêtée pour la première fois, puis à nouveau mardi.

Grève pour le climat semaine 230. Nous sommes actuellement à Lützerath, un village allemand menacé de démolition pour l’agrandissement d’une mine de charbon. Les gens résistent depuis des années. Rejoignez-nous ici à midi ou une manifestation locale demain pour exiger que #LützerathBleibt !#ClimateStrike pic.twitter.com/hGrCK6ZQew – Greta Thunberg (@GretaThunberg) 13 janvier 2023

L’expansion de la mine de charbon est importante pour les militants du climat. Ils soutiennent que continuer à brûler du charbon pour produire de l’énergie augmentera les émissions de réchauffement de la planète et violera l’ambition de l’Accord de Paris sur le climat de limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. Le lignite est le type de charbon le plus polluant, qui est lui-même le combustible fossile le plus polluant.

“Nous devons arrêter la destruction actuelle de notre planète et sacrifier des personnes au profit de la croissance économique à court terme et de la cupidité des entreprises”, a déclaré Thunberg.

Des affrontements entre militants et policiers se sont poursuivis ce mois-ci, et des photos des manifestations ont montré des policiers portant des tenues anti-émeute pour expulser les manifestants.

Plus de 1 000 policiers ont été impliqués dans l’opération d’expulsion. La plupart des bâtiments du village ont maintenant été dégagés et remplacés par des engins de terrassement.

RWE et le parti vert allemand – membre de la coalition gouvernementale du pays – rejettent tous deux l’affirmation selon laquelle l’expansion de la mine augmentera les émissions globales, affirmant que les plafonds européens signifient que les émissions de carbone supplémentaires peuvent être compensées. Mais plusieurs rapports sur le climat ont clairement indiqué la nécessité d’accélérer les énergies propres et de se détourner des combustibles fossiles. Des études récentes suggèrent également que l’Allemagne pourrait même ne pas avoir besoin de charbon supplémentaire. Un rapport d’août de la plateforme de recherche internationale Coal Transitions a révélé que même si les centrales au charbon fonctionnent à très haute capacité jusqu’à la fin de cette décennie, elles disposent déjà de plus de charbon que nécessaire à partir des approvisionnements existants.