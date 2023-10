La militante pour le climat Greta Thunberg arrêtée alors qu’elle manifestait à Londres

La militante pour le climat Greta Thunberg a été arrêtée au Royaume-Uni lors d’une manifestation devant une conférence de l’industrie gazière et pétrolière.

La police métropolitaine de Londres a déclaré mercredi que la militante suédoise de 20 ans, devenue célèbre sur le plan international lorsqu’elle s’est adressée à un événement climatique des Nations Unies à New York, faisait partie des dizaines de manifestants inculpés lors d’une manifestation devant le luxueux hôtel InterContinental. lors du Forum sur l’intelligence énergétique. Elle a été arrêtée par la police ou exclue des manifestations en Suède, en Norvège et en Allemagne, a rapporté Reuters.

Thunberg et 25 autres personnes ont scandé « Oily money out » et ont cherché à bloquer l’accès à l’hôtel mardi, a indiqué la police. Ils ont ensuite été arrêtés et emmenés au commissariat.

Elle a été accusée d’avoir enfreint un article de la loi sur l’ordre public qui autorise la police à imposer des limites aux rassemblements publics. Le militant climatique a été libéré sous caution dans la nuit, a indiqué la police.

GRETA THUNBERG NOMMÉE « PERSONNE DE L’ANNÉE » 2019 PAR TIME

Thunberg devra comparaître lors d’une audience le 15 novembre au Westminster Magistrates’ Court de Londres. Les autres manifestants inculpés ont également été libérés sous caution.

Le Forum sur l’intelligence énergétique, d’une durée de trois jours, se déroule jusqu’à jeudi. Il réunit les directeurs généraux de Shell, d’Aramco d’Arabie Saoudite et d’Equinor de Norvège, ainsi que le ministre britannique de la Sécurité énergétique et d’autres intervenants.

Les manifestants à l’extérieur du lieu ont fustigé les sociétés de combustibles fossiles et les ont accusées de ralentir délibérément la transition des sources d’énergie traditionnelles vers les énergies renouvelables afin de maximiser leurs profits. Ils ont également exprimé leur opposition à l’approbation récente par le gouvernement britannique de nouveaux forages pétroliers en mer du Nord, près des côtes écossaises.

GRETA THUNBERG DIT AUX HÔTES DE ‘VIEW’ QUE LES MILITANTS POUR LE CLIMAT DOIVENT MAINTENANT ALLER AU-DELÀ DES ‘MÉTHODES JURIDIQUES’

Thunberg, qui a reçu un diagnostic de syndrome d’Asperger, un trouble neurobiologique, est une militante pour le climat depuis 2015, lorsqu’elle a commencé à sécher l’école le vendredi pour sensibiliser aux efforts de lutte contre le changement climatique.

Elle a également rencontré des hommes politiques et des dirigeants mondiaux, les exhortant à redoubler d’efforts pour lutter contre le changement climatique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lors de son discours devant l’ONU en 2019, Thunberg a déclaré : « Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses… Nous sommes au début d’une extinction massive, et tout ce dont vous pouvez parler, c’est d’argent et de contes de fées éternels. croissance économique. Comment osez-vous ! »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.