La militante pour la démocratie Gina Miller combattra l’éminent conservateur aux prochaines élections

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La militante pour la démocratie Gina Miller lancera aujourd’hui un appel à la répression des échappatoires fiscales, soutenue par la création d’un nouveau bureau de la fiscalité équitable, alors qu’elle dévoile la première liste de candidats pour se battre pour les élections générales pour son parti True and Fair.

Mme Miller, qui a battu le gouvernement de Boris Johnson devant les tribunaux à propos du Brexit, fera partie du premier groupe de neuf candidats et occupera le siège d’un ancien ministre conservateur de premier plan.

Elle a déclaré que les réformes de la politique fiscale et l’amélioration du financement du HM Revenue and Customs pourraient rapporter 5,6 milliards de livres sterling par an, soit suffisamment pour payer près de 170 000 infirmières.

Le True and Fair Party vise à présenter environ 30 candidats aux élections prévues en 2024, la plupart d’entre eux étant des citoyens ordinaires qui souhaitent une réforme du système politique britannique.

Dans un “projet de livre blanc” sur les réformes fiscales, le chef du parti présentera des plans pour économiser près de 2,2 milliards de livres sterling en remplaçant le statut controversé de non-dom pour les riches ressortissants étrangers vivant au Royaume-Uni par une “voie de domicile” moins généreuse.

Elle proposera une augmentation de 200 millions de livres sterling pour le financement du HMRC afin de permettre à l’agence de percevoir 3 milliards de livres sterling de plus en impôts. Et elle appellera à une répression des «agences parapluies» et de l’échappatoire à l’intérêt porté pour économiser 600 millions de livres sterling supplémentaires.

Mme Miller a dit L’indépendant: “La suppression de quelques échappatoires fiscales et le financement adéquat du HMRC, très sollicité, paieraient les salaires de près de 170 000 infirmières ou aideraient des millions de personnes à payer leurs factures d’énergie.

« Réfléchir à la manière d’appliquer équitablement la fiscalité, pour que les plus grosses entreprises n’en profitent pas toujours, ne peut qu’aider l’économie.

“Il est dommage que le gouvernement joue à des jeux avec la fiscalité, plutôt que de se concentrer sur la façon dont une fiscalité équitable peut stimuler les services publics et la croissance.”