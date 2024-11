La militante locale Jenny Borgfjord accueille favorablement la mise à jour de la politique de dépistage du cancer du sein du Manitoba et espère de nouveaux progrès – PortageOnline.com

Alors que se termine le Mois de sensibilisation au cancer du sein, la défenseure locale Jenny Borgfjord exprime un optimisme prudent quant à l’annonce récente du ministre de la Santé reflétant les changements dans l’accès aux dépistages pour les femmes du Manitoba. Borgfjord est une survivante du cancer du sein et une militante active auprès de Seins Denses français (DBC) et Défenseurs du dépistage du cancer du sein au Manitoba (BSAM). Elle a joué un rôle de premier plan dans le mouvement visant à faire progresser les protocoles de dépistage du cancer du sein dans la province. Borgfjord affirme que ce changement de politique profite aux femmes qui ne disposent pas de prestataires de soins de santé réguliers, rendant ainsi la détection précoce critique plus accessible.

L’annonce récente du ministre de la Santé indique que d’ici la fin de 2025, les femmes du Manitoba pourront se présenter elles-mêmes à des tests de dépistage à partir de 45 ans, et que cet âge diminuera à 40 ans d’ici décembre 2026. Borgfjord croit que ce changement sauvera des vies et réduira les difficultés en augmentant le chances d’une détection plus précoce, mais souligne la nécessité d’un plaidoyer continu, car le Manitoba est à la traîne par rapport à la plupart des provinces dans l’adoption de ce changement.

« Cette annonce est une victoire pour les Manitobains », a déclaré Borgfjord. « C’est un pas en avant pour combler les lacunes de nos lignes directrices, ce qui permettra à terme de sauver des vies et de réduire les souffrances. »

Depuis son diagnostic, Borgfjord a participé à des campagnes de sensibilisation du public, organisé des pétitions et animé des séances éducatives, notamment des présentations « Know Your Lemons » pour sensibiliser au cancer du sein. Elle collabore avec des partenaires nationaux et se tourne vers d’autres provinces qui ont réussi à abaisser l’âge du dépistage et à mettre en œuvre des protocoles complets de dépistage du cancer du sein.

Le lundi 28 octobre 2024, elle a représenté DBC à la première réunion multipartite du caucus sur le cancer au Manitoba, organisée par le Réseau canadien des survivants du cancer au Palais législatif du Manitoba. Borgfjord a présenté à plus de 20 députés la nécessité d’autoriser les auto-références à partir de 40 ans et d’élargir l’accès à des dépistages supplémentaires pour les femmes présentant un tissu mammaire dense. Elle affirme que le ministre de la Santé, Uzoma Asagwara, était présent à la réunion et conscient des efforts de plaidoyer de la DBC.

« J’en suis presque resté bouche bée lorsqu’ils sont entrés. Ce fut une expérience vraiment positive, je me sentais optimiste avant, pendant et après la réunion. Il était évident qu’ils avaient lu les communications que nous leur avions envoyées et que nous avions partagé une conversation sur le travail d’éducation et de plaidoyer. « .

Borgfjord reconnaît les inquiétudes selon lesquelles l’abaissement de l’âge de dépistage pourrait mettre à rude épreuve le système de santé, mais pointe du doigt des provinces comme la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick, qui ont mis en œuvre l’auto-orientation pour le dépistage à 40 ans sans perturbation significative du système.

« La suggestion selon laquelle les temps d’attente seront touchés par ce changement de politique ne tient pas compte des expériences d’autres provinces. L’Ontario, qui a récemment adopté l’auto-aiguillage à 40 ans, signale actuellement des temps d’attente de 0 à 2 semaines. Avec des ressources et une planification appropriées, le Manitoba peut garantir une transition en douceur.

Pour répondre aux besoins croissants en matière de dépistage, DBC préconise la formation de techniciens supplémentaires en mammographie. Borgfjord dit qu’une récente conversation avec un responsable de Santé Manitoba portait sur la logistique du soutien aux dépistages précoces et à la gestion de la demande accrue. Borgfjord note que le gouvernement du Manitoba fait actuellement de la publicité pour des techniciens en mammographie et en échographie, et que DBC et BSAM espèrent que les incitatifs à la formation et les salaires compétitifs attireront des professionnels qualifiés.

Bien que le calendrier pour abaisser l’âge de dépistage soit plus lent que ne le souhaiteraient les partisans du dépistage, Borgfjord souligne qu’une conversation téléphonique le 24 septembre avec le conseiller spécial du ministre de la Santé a indiqué que si un déploiement plus précoce devenait réalisable, il pourrait être envisagé. Borgfjord affirme qu’elle et ses collègues défenseurs surveilleront les progrès pour s’assurer que les promesses restent sur la bonne voie.

« Nous avons besoin que les gens comprennent que le cancer du sein n’est pas seulement un risque pour les femmes plus âgées. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, insistez sur l’imagerie comme la mammographie et également sur l’échographie si vous avez des seins denses. »