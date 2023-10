La militante iranienne emprisonnée Narges Mohammadi remporte le prix Nobel de la paix pour sa lutte contre l’oppression des femmes

La militante iranienne des droits humains Narges Mohammadi, emprisonnée, a remporté vendredi le prix Nobel de la paix pour son combat contre l’oppression des femmes en Iran et défendre les droits de l’homme.

Berit Reiss-Andersen, présidente du Comité Nobel norvégien, a déclaré lors d’une conférence de presse à Oslo que « sa lutte courageuse a entraîné un coût personnel énorme ».

« Au total, le régime l’a arrêtée 13 fois, l’a reconnue coupable cinq fois et l’a condamnée à un total de 31 ans de prison et 154 coups de fouet », a-t-elle déclaré.

Mohammadi, 51 ans, l’une des plus éminentes militantes des droits humains en Iran, a travaillé comme ingénieure et chroniqueuse pour divers journaux après ses études.

Elle a été arrêtée pour la première fois en 2011 pour avoir aidé des militants emprisonnés et leurs familles. Après sa libération, elle a passé deux ans en liberté sous caution, puis a commencé à faire campagne contre les lois iraniennes sur la peine de mort, pour laquelle elle a été de nouveau arrêtée en 2015.

« Dès son retour en prison, elle a commencé à s’opposer au recours systématique par le régime à la torture et à la violence sexuelle contre les prisons politiques et en particulier contre les femmes », a déclaré Reiss-Andersen.

Mohammadi est le directeur adjoint du Centre des Défenseurs des Droits de l’Homme, dirigé par Shirin Ebadi, lauréate du prix Nobel de la paix 2003.

« Ce prix Nobel encouragera la lutte de Narges pour les droits humains, mais plus important encore, il s’agit en fait d’un prix pour la femme, la vie et la liberté. [movement] », a déclaré le mari de Mohammadi, Taghi Ramahi, à Reuters dans une interview.

Dans un enregistrement audio de la prison publié Selon CNN vendredi, Mohammadi a été entendu en train de chanter « Femme, vie, liberté », le slogan des manifestations.

« Cette période a été et est toujours celle de la plus grande protestation dans cette prison », a-t-elle déclaré à CNN.

Bien qu’elle soit derrière les barreaux, Mohammadi a rassemblé un immense soutien pour les manifestations menées par des femmes contre le gouvernement qui ont secoué l’Iran l’année dernière.

Les manifestations ont été initialement déclenchées par la mort de Mahsa Amini, une Kurde de 22 ans, décédée à l’hôpital après avoir été arrêtée par la police des mœurs du pays. Ces troubles sont devenus le plus grand défi lancé à l’establishment théocratique iranien depuis la révolution islamique de 1979.

Derrière les barreaux, Mohammadi et les autres détenus collectaient des informations sur les manifestations. « Nous étions coincés à l’intérieur, mais nous avons fait ce que nous pouvions pour élever la voix contre le régime », a-t-elle déclaré dans un communiqué. essai publié par le New York Times le mois dernier.

Mais la vague de protestations a également été suivie d’une vague d’arrestations.

« Je n’ai jamais vu autant de nouvelles admissions dans le service des femmes qu’au cours des cinq derniers mois. » » a-t-elle écrit dans l’article du New York Times. « Ce que le gouvernement ne comprend peut-être pas, c’est que plus nous sommes enfermés, plus nous devenons forts. »

L’agence de presse iranienne Fars a déclaré vendredi que « Mohammadi n’a pas utilisé ses jours de congé ni ses possibilités de traitement au cours des derniers jours ». [and] au lieu de cela, elle a décidé de créer des troubles et a faussement affirmé qu’elle avait été battue en prison. »

Au mépris des autorités, des femmes et des filles iraniennes ont retiré leur foulard en public, le brûlant parfois. Même si les violations des droits humains et les problèmes économiques persistent, les protestations ont été étouffées par les autorités qui ont ont repris leurs patrouilles en hijab en juillet.

« C’était un incident. Et bien sûr, les mêmes incidents se produisent dans différentes villes américaines », a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi. a déclaré à NBC News le mois dernier. « J’ai contacté la famille et je leur ai promis de suivre cette affaire. Nous avons lancé nos enquêtes, nos enquêtes, nos enquêtes judiciaires », a-t-il déclaré, ajoutant que les protestations étaient alimentées par les ennemis de l’Iran.

Il y a eu une indignation mondiale cette semaine après qu’Armita Geravand, 16 ans, ait subi dimanche une « agression physique grave » de la part d’agents du gouvernement pour avoir prétendument violé les lois du pays. code vestimentaire islamique strict, selon un important groupe de défense des droits kurdes. Les autorités ont nié ces informations, affirmant qu’il n’y avait eu aucune altercation avec la police des mœurs et que Geravand s’était effondré après une chute soudaine de sa tension artérielle.

Téhéran a rejeté jeudi les protestations des diplomates et des groupes de défense des droits de l’homme, accusant les pays occidentaux de « préoccupation peu sincère ».

L’année dernière, le le prix a été décerné conjointement aux militants des droits de l’homme en Russie, en Ukraine et en Biélorussie.

Le prix est décidé par un comité élu par le Parlement norvégien. Parmi les anciens lauréats figurent Martin Luther King Jr., Malala Yousafzai et Nelson Mandela.

Le prix, fondé en 1901 par l’inventeur et philanthrope Alfred Nobel, inventeur et entrepreneur suédois, honore le candidat qui « aura accompli le plus ou le meilleur travail pour la fraternité entre les nations, l’abolition ou la réduction des armées permanentes et pour le maintien et la promotion de congrès pour la paix.

Le gagnant reçoit 11 millions de couronnes suédoises (1 million de dollars).

Plus tôt cette semaine, celui de cette année Prix ​​Nobel de physique a été décerné à trois scientifiques « pour leurs méthodes expérimentales générant des impulsions lumineuses attosecondes pour l’étude de la dynamique électronique dans la matière ».

Le prix Nobel de physiologie ou médecine a été décerné à Katalin Kariko et Drew Weissman pour leurs découvertes qui ont conduit au développement de vaccins à ARNm.

Le prix Nobel de chimie a été récompensé à trois scientifiques « pour la découverte et la synthèse de points quantiques ».

Jon Fosse a remporté le Nobel de littérature « pour ses pièces et sa prose innovantes qui donnent une voix à l’indicible. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com