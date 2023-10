La militante iranienne des droits humains Narges Mohammadi remporte le prix Nobel de la paix pour sa lutte contre « l’oppression des femmes »

La militante iranienne des droits humains emprisonnée Narges Mohammadi a remporté vendredi le prix Nobel de la paix pour sa lutte contre l’oppression des femmes en Iran et sa défense des droits humains.

Berit Reiss-Andersen, présidente du Comité Nobel norvégien, a déclaré lors d’une conférence de presse à Oslo que « sa lutte courageuse a entraîné un coût personnel énorme ».

« Au total, le régime l’a arrêtée 13 fois, l’a reconnue coupable cinq fois et l’a condamnée à un total de 31 ans de prison et 154 coups de fouet », a-t-elle déclaré.

Mohammadi, l’une des plus éminentes militantes des droits humains en Iran, a travaillé comme ingénieure et chroniqueuse pour divers journaux après ses études.

Narges Mohammadi. AFP-Getty Images

Elle a été arrêtée pour la première fois en 2011 pour avoir aidé des militants emprisonnés et leurs familles. Après sa libération, elle a passé deux ans en liberté sous caution, puis a commencé à faire campagne contre les lois iraniennes sur la peine de mort, ce pour quoi elle a été de nouveau arrêtée en 2015.

« Dès son retour en prison, elle a commencé à s’opposer au recours systématique par le régime à la torture et à la violence sexuelle contre les prisons politiques et en particulier contre les femmes », a déclaré Reiss-Andersen.

Bien qu’elle soit derrière les barreaux, Mohammadi a rassemblé un immense soutien pour les manifestations menées par des femmes contre le gouvernement qui ont secoué l’Iran l’année dernière.

L’année dernière, le prix a été décerné conjointement à des militants des droits de l’homme en Russie, en Ukraine et en Biélorussie.

Le prix est décidé par un comité élu par le Parlement norvégien. Parmi les anciens lauréats figurent Martin Luther King Jr., Malala Yousafzai et Nelson Mandela.

Le prix, fondé en 1901 par l’inventeur et philanthrope Alfred Nobel, inventeur et entrepreneur suédois, honore le candidat qui « aura accompli le plus ou le meilleur travail pour la fraternité entre les nations, l’abolition ou la réduction des armées permanentes et pour le maintien et la promotion de congrès pour la paix.

Le gagnant reçoit 11 millions de couronnes suédoises (1 million de dollars).

Plus tôt cette semaine, le prix Nobel de physique de cette année a été décerné à trois scientifiques « pour leurs méthodes expérimentales générant des impulsions lumineuses attosecondes pour l’étude de la dynamique électronique dans la matière ».

Le prix Nobel de physiologie ou médecine a été décerné à Katalin Karikó et Drew Weissman pour leurs découvertes qui ont conduit au développement de vaccins à ARNm.

Le prix Nobel de chimie a été décerné à trois scientifiques « pour la découverte et la synthèse de points quantiques ».

Jon Fosse a remporté le Nobel de littérature « pour ses pièces et sa prose innovantes qui donnent une voix à l’indicible ».

Il s’agit d’une histoire en développement, revenez ici pour les mises à jour bientôt.